Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів — пояснення Стармера

На переконання британського лідера Кіра Стармера, наразі є дві точки тиску, які можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт домовлятися про завершення війни проти України.
Головні тези:
- Перша точка - посилення військового потенціалу України, друга - введення нових санкцій проти Росії.
- Стармер вказав на складність питання щодо поводження з замороженими російськими активами.
Стармер закликає світ тиснути на Росію
З заявою з цього приводу глава уряду Британії виступив на пресконференції після віртуальної зустрічі з лідерами, які беруть участь у "Коаліції охочих".
Стармер вважає, що існує щонайменше два способи, які матимуть вплив на рішення та дії Путіна.
За його словами, насамперед йдеться про суттєве посилення військового потенціалу України.
Що стосується другого способу, то тут варто згадати про набір санкцій проти Росії.
На цьому тлі британський лідер вкотре вказав на складність питання поводження із замороженими російськими активами.
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