Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів — пояснення Стармера

На переконання британського лідера Кіра Стармера, наразі є дві точки тиску, які можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт домовлятися про завершення війни проти України.

Стармер закликає світ тиснути на Росію

З заявою з цього приводу глава уряду Британії виступив на пресконференції після віртуальної зустрічі з лідерами, які беруть участь у "Коаліції охочих".

Стармер вважає, що існує щонайменше два способи, які матимуть вплив на рішення та дії Путіна.

За його словами, насамперед йдеться про суттєве посилення військового потенціалу України.

А також нові зобов'язання, які були покладені сьогодні вранці на стіл переговорів у цьому відношенні, — наголосив британський лідер. Поширити

Що стосується другого способу, то тут варто згадати про набір санкцій проти Росії.

Ми хочемо ще більше посилити санкції. І ми обговорили сьогодні вранці, наскільки далі ми можемо піти, включаючи питання заморожених активів. Кір Стармер Прем'єр-міністр Великої Британії

На цьому тлі британський лідер вкотре вказав на складність питання поводження із замороженими російськими активами.