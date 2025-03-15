Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів — пояснення Стармера
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Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів — пояснення Стармера

Путін
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На переконання британського лідера Кіра Стармера, наразі є дві точки тиску, які можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна врешті-решт домовлятися про завершення війни проти України.

Головні тези:

  • Перша точка - посилення військового потенціалу України, друга - введення нових санкцій проти Росії.
  • Стармер вказав на складність питання щодо поводження з замороженими російськими активами.

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З заявою з цього приводу глава уряду Британії виступив на пресконференції після віртуальної зустрічі з лідерами, які беруть участь у "Коаліції охочих".

Стармер вважає, що існує щонайменше два способи, які матимуть вплив на рішення та дії Путіна.

За його словами, насамперед йдеться про суттєве посилення військового потенціалу України.

А також нові зобов'язання, які були покладені сьогодні вранці на стіл переговорів у цьому відношенні, — наголосив британський лідер.

Що стосується другого способу, то тут варто згадати про набір санкцій проти Росії.

Ми хочемо ще більше посилити санкції. І ми обговорили сьогодні вранці, наскільки далі ми можемо піти, включаючи питання заморожених активів.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії

На цьому тлі британський лідер вкотре вказав на складність питання поводження із замороженими російськими активами.

Тому ми обговорили подальші санкції, які не мають нічого спільного з цим, — додав він.

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