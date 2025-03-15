Радник із закордонних справ турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана Акіф Чагатай Килич пояснив журналістам, що, на його переконання, є ключовою перепоною на шляху до встановлення миру в Україні.

Як команда Ердогана оцінює поточну ситуацію

Як стверджує радник президента Туреччини, однією з головних перешкод на шляху до мирного врегулювання між Україною і Росією є "втрата довіри" між двома сторонами.

Головна проблема — це втрата довіри. Ніхто нікому не довіряє, — виступив з заявою з цього приводу Акіф Чагатай Килич. Поширити

Що важливо розуміти, саме офіційна Анкара відіграє ключову роль як посередник на переговорах.

Команда Реджепа Таїпа Ердогана встигає підтримувати хороші відносини як з Києвом, так і з Москвою, попри військову підтримку України.

Як відомо, саме Туреччина приймала переговори 2022 року і запропонувала зробити це знову, якщо до неї звернуться.