Завершение войны. В Эрдогане указали на "главное" препятствие
Категория
Политика
Дата публикации

Завершение войны. В Эрдогане указали на "главное" препятствие

Как команда Эрдогана оценивает текущую ситуацию
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Источник:  The Guardian

Советник по иностранным делам турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана Акиф Чагатай Килич объяснил журналистам, что, по его убеждению, является ключевой преградой на пути к установлению мира в Украине.

Главные тезисы

  • Анкара считает, что потеря доверия между Украиной и Россией является главным препятствием для завершения войны.
  • Турция играет ключевую роль в качестве посредника на переговорах между Киевом и Москвой.

Как команда Эрдогана оценивает текущую ситуацию

Как утверждает советник президента Турции, одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию между Украиной и Россией является "потеря доверия" между двумя сторонами.

Главная проблема — это потеря доверия. Никто никому не доверяет, — выступил с заявлением на этот счет Акиф Чагатай Килич.

Что важно понимать, именно официальная Анкара играет ключевую роль в качестве посредника на переговорах.

Команда Реджепа Таипа Эрдогана успевает поддерживать хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, несмотря на военную поддержку Украины.

Как известно, именно Турция принимала переговоры в 2022 году и предложила сделать это снова, если к ней обратятся.

Президент страны недавно призвал российского диктатора "конструктивно ответить" на предложение о перемирии от США.

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