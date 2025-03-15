Завершение войны. В Эрдогане указали на "главное" препятствие

Советник по иностранным делам турецкого президента Реджепа Таипа Эрдогана Акиф Чагатай Килич объяснил журналистам, что, по его убеждению, является ключевой преградой на пути к установлению мира в Украине.
Главные тезисы
- Анкара считает, что потеря доверия между Украиной и Россией является главным препятствием для завершения войны.
- Турция играет ключевую роль в качестве посредника на переговорах между Киевом и Москвой.
Как команда Эрдогана оценивает текущую ситуацию
Как утверждает советник президента Турции, одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию между Украиной и Россией является "потеря доверия" между двумя сторонами.
Что важно понимать, именно официальная Анкара играет ключевую роль в качестве посредника на переговорах.
Команда Реджепа Таипа Эрдогана успевает поддерживать хорошие отношения как с Киевом, так и с Москвой, несмотря на военную поддержку Украины.
Как известно, именно Турция принимала переговоры в 2022 году и предложила сделать это снова, если к ней обратятся.
Президент страны недавно призвал российского диктатора "конструктивно ответить" на предложение о перемирии от США.
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