Определение гарантий безопасности для Украины — США назвали условие

Шеф американской дипломатии Марк Рубио официально подтвердил, что гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться и приниматься исключительно после прекращения огня на фронте, которое поддержат обе стороны войны.
Главные тезисы
- Главы внешнеполитических ведомств Группы семи поддерживают идею предоставления гарантий безопасности для Украины.
- Мощные договоренности по безопасности должны защитить Украину от возможных вторжений России.
Рубио расставил все точки над "i"
С заявлением на этот счет глава Госдепа США выступил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи в канадской провинции Квебек.
Журналисты поинтересовались у американского дипломата, какой вид могут иметь "мощные и вызывающими доверие договорности по безопасности", которые бы защитили Украину от потенциальных вторжений России.
Что важно понимать, разработку указанных гарантий поддержала на нынешнем заседании в Канаде "Большая семерка".
По его словам, в рамках второго этапа, разумеется, у каждой страны мира есть право на безопасность, право защищаться, охранять свою территорию.
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