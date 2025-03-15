Определение гарантий безопасности для Украины — США назвали условие

Шеф американской дипломатии Марк Рубио официально подтвердил, что гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться и приниматься исключительно после прекращения огня на фронте, которое поддержат обе стороны войны.

Рубио расставил все точки над "i"

С заявлением на этот счет глава Госдепа США выступил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи в канадской провинции Квебек.

Ну, это предстоит определить на переговорах, — заявил Рубио, комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины. Поделиться

Журналисты поинтересовались у американского дипломата, какой вид могут иметь "мощные и вызывающими доверие договорности по безопасности", которые бы защитили Украину от потенциальных вторжений России.

Что важно понимать, разработку указанных гарантий поддержала на нынешнем заседании в Канаде "Большая семерка".

Разделите два аспекта: прекращение огня, условия для того, чтобы все прекратили друг в друга стрелять, и затем переход за стол переговоров, чтобы окончательно покончить с войной, — заявил Рубио. Поделиться

По его словам, в рамках второго этапа, разумеется, у каждой страны мира есть право на безопасность, право защищаться, охранять свою территорию.