Определение гарантий безопасности для Украины — США назвали условие
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Политика
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Определение гарантий безопасности для Украины — США назвали условие

Рубио
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Источник:  online.ua

Шеф американской дипломатии Марк Рубио официально подтвердил, что гарантии безопасности для Украины будут обсуждаться и приниматься исключительно после прекращения огня на фронте, которое поддержат обе стороны войны.

Главные тезисы

  • Главы внешнеполитических ведомств Группы семи поддерживают идею предоставления гарантий безопасности для Украины.
  • Мощные договоренности по безопасности должны защитить Украину от возможных вторжений России.

Рубио расставил все точки над "i"

С заявлением на этот счет глава Госдепа США выступил по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств Группы семи в канадской провинции Квебек.

Ну, это предстоит определить на переговорах, — заявил Рубио, комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины.

Журналисты поинтересовались у американского дипломата, какой вид могут иметь "мощные и вызывающими доверие договорности по безопасности", которые бы защитили Украину от потенциальных вторжений России.

Что важно понимать, разработку указанных гарантий поддержала на нынешнем заседании в Канаде "Большая семерка".

Разделите два аспекта: прекращение огня, условия для того, чтобы все прекратили друг в друга стрелять, и затем переход за стол переговоров, чтобы окончательно покончить с войной, — заявил Рубио.

По его словам, в рамках второго этапа, разумеется, у каждой страны мира есть право на безопасность, право защищаться, охранять свою территорию.

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