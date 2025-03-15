Визначення гарантій безпеки для України — США назвали умову

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що гарантії безпеки для України будуть обговорюватися та ухвалюватися винятково після припинення вогню на фронті, яке підтримають обидні сторони війни.

Рубіо розставив усі крапки над “і”

З заявою з цього приводу глава Держдепу США виступив за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Групи семи в канадській провінції Квебек.

Ну, це належить визначити на переговорах, — заявив Рубіо, коментуючи потенційні гарантії безпеки для України. Поширити

Журналісти поцікавилися в американського дипломата, який вигляд можуть мати "потужні та такі, що викликають довіру, безпекові домовленості", які б захистили Україну від потенційних вторгнень Росії.

Що важливо розуміти, розробку вказаних гарантій підтримала на нинішньому засіданні в Канаді "Велика сімка".

Розділіть два аспекти: припинення вогню, умови для того, щоб усі припинили один в одного стріляти, і потім перехід за стіл перемовин, щоб остаточно покласти край війні, — заявив Рубіо. Поширити

За його словами, у межах другого етапу, зрозуміло, у кожної країни світу є право на безпеку, право захищатися, охороняти свою територію.