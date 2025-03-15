Визначення гарантій безпеки для України — США назвали умову

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що гарантії безпеки для України будуть обговорюватися та ухвалюватися винятково після припинення вогню на фронті, яке підтримають обидні сторони війни.
Головні тези:
- Глави зовнішньополітичних відомств Групи семи підтримують ідею надання гарантій безпеки для України.
- Потужні та довірені безпекові домовленості мають захистити Україну від можливих вторгнень Росії.
Рубіо розставив усі крапки над “і”
З заявою з цього приводу глава Держдепу США виступив за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Групи семи в канадській провінції Квебек.
Журналісти поцікавилися в американського дипломата, який вигляд можуть мати "потужні та такі, що викликають довіру, безпекові домовленості", які б захистили Україну від потенційних вторгнень Росії.
Що важливо розуміти, розробку вказаних гарантій підтримала на нинішньому засіданні в Канаді "Велика сімка".
За його словами, у межах другого етапу, зрозуміло, у кожної країни світу є право на безпеку, право захищатися, охороняти свою територію.
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