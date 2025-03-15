Визначення гарантій безпеки для України — США назвали умову
Категорія
Політика
Дата публікації

Визначення гарантій безпеки для України — США назвали умову

Рубіо
Джерело:  online.ua

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо офіційно підтвердив, що гарантії безпеки для України будуть обговорюватися та ухвалюватися винятково після припинення вогню на фронті, яке підтримають обидні сторони війни.

Головні тези:

  • Глави зовнішньополітичних відомств Групи семи підтримують ідею надання гарантій безпеки для України.
  • Потужні та довірені безпекові домовленості мають захистити Україну від можливих вторгнень Росії.

Рубіо розставив усі крапки над “і”

З заявою з цього приводу глава Держдепу США виступив за підсумками зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Групи семи в канадській провінції Квебек.

Ну, це належить визначити на переговорах, — заявив Рубіо, коментуючи потенційні гарантії безпеки для України.

Журналісти поцікавилися в американського дипломата, який вигляд можуть мати "потужні та такі, що викликають довіру, безпекові домовленості", які б захистили Україну від потенційних вторгнень Росії.

Що важливо розуміти, розробку вказаних гарантій підтримала на нинішньому засіданні в Канаді "Велика сімка".

Розділіть два аспекти: припинення вогню, умови для того, щоб усі припинили один в одного стріляти, і потім перехід за стіл перемовин, щоб остаточно покласти край війні, — заявив Рубіо.

За його словами, у межах другого етапу, зрозуміло, у кожної країни світу є право на безпеку, право захищатися, охороняти свою територію.

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