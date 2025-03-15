Россия планирует нанести новый масштабный удар по Сумской области

Глава государства Владимир Зеленский предупредил, что армия РФ накапливает силы на направлениях вдоль восточной границы Украины. Именно там российские оккупанты накапливают силы, вероятнее всего, чтобы нанести новый удар по Сумщине.
Главные тезисы
- Украинские силы смогли стабилизировать ситуацию на Покровском направлении и продолжают борьбу в Курской области.
- Планы российской стороны говорят о намерении игнорировать дипломатию и затягивать войну
Что известно о ситуации на фронте
По словам украинского лидера, он заслушал доклад Главкома ВСУ Александра Сырского.
Президент официально подтвердил, что ситуацию в Покровском направлении удалось стабилизировать.
Также Владимир Зеленский рассказал, что операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается.
Кроме того, украинское командование внимательно наблюдает за направлениями вдоль восточной границы Украины, где российская армия накапливает силы.
Как отметил глава государства, Киев готов передать союзникам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы.
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