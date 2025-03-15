Россия планирует нанести новый масштабный удар по Сумской области

Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что будет игнорировать. Накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и дальше. Затягивание войны Россией очевидно.