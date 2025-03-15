Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, опубликовал в своих соцсетях сообщение под названием "Чего венгерская нация хочет от Брюсселя". В нем указаны требования даже по поводу будущего Украины.
Главные тезисы
- Требования Орбана включают в себя исключение агентов Сороса и лоббистов из парламента, а также защиту христианского наследия Европы.
- В частности, одним из требований является "Союз, но без Украины", что указывает на то, что Венгрия до сих пор продвигает российские интересы.
Орбан продолжает шантажировать ЕС
Что важно понимать, опубликованная политиком запись является переформулированным списком "12 пунктов" — кратким изложением требований лидеров венгерской революции (1848–1849).
Как оказалось, Виктор Орбан "хочет Европы наций", суверенитета и "сильного вето для национальных правительств", но он также "требует", чтобы "агенты Сороса были исключены из Еврокомиссии", а "коррумпированные лоббисты устранены из парламента".
Более того, соратник Путина потребовал запретить "неестественное перевоспитание" детей, а также защитить "христианское наследие Европы".
Последний пункт из списка требований Орбана звучит так: "Союз, но без Украины".
Следует обратить внимание на то, что 15 марта в Венгрии отмечают годовщину Венгерской революции 1848-49 годов.
Именно во время нее произошли коренные преобразования социально-политического устройства в Венгерском королевстве, провозглашена независимость от Габсбургов и создано демократическое государство.
Кстати, недавно стало известно, что Евросоюз хочет лишить Венгрию права голоса в блоке из-за постоянного шантажа и саботажа со стороны команды Виктора Орбана.
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