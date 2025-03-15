Глава правительства Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, опубликовал в своих соцсетях сообщение под названием "Чего венгерская нация хочет от Брюсселя". В нем указаны требования даже по поводу будущего Украины.

Орбан продолжает шантажировать ЕС

Что важно понимать, опубликованная политиком запись является переформулированным списком "12 пунктов" — кратким изложением требований лидеров венгерской революции (1848–1849).

Как оказалось, Виктор Орбан "хочет Европы наций", суверенитета и "сильного вето для национальных правительств", но он также "требует", чтобы "агенты Сороса были исключены из Еврокомиссии", а "коррумпированные лоббисты устранены из парламента".

Более того, соратник Путина потребовал запретить "неестественное перевоспитание" детей, а также защитить "христианское наследие Европы".

Последний пункт из списка требований Орбана звучит так: "Союз, но без Украины".

Следует обратить внимание на то, что 15 марта в Венгрии отмечают годовщину Венгерской революции 1848-49 годов.

Именно во время нее произошли коренные преобразования социально-политического устройства в Венгерском королевстве, провозглашена независимость от Габсбургов и создано демократическое государство.

Кстати, недавно стало известно, что Евросоюз хочет лишить Венгрию права голоса в блоке из-за постоянного шантажа и саботажа со стороны команды Виктора Орбана.