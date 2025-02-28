Венгерский лидер Виктор Орбан, который является пророссийским политиком, начал придумывать, что намерение Украины стать полноценным членом Евросоюза и НАТО "уничтожит" Венгрию.

Орбан снова безосновательно пугает венгров Украиной

Приспешник российского диктатора Владимира Путина решил снова публично поразмышлять о вступлении Украины в ЕС.

Орбан продолжает повторять, что он против этого и может перечислить множество доводов.

По убеждению скандального, политика, "здесь и сейчас это немыслимо" претворить в жизнь.

Это уничтожит нас. В первую очередь это уничтожит венгерских фермеров и венгерское сельское хозяйство, во вторую очередь это уничтожит всю венгерскую национальную экономику, и я даже не представляю, как мы будем контролировать преступность, которая хлынет в Венгрию вместе с этим. Виктор Орбан Глава правительства Венгрии

По его словам, такая оценка ситуации касается только сложившейся ситуации.

Виктор Орбан начал утверждать, что не может спрогнозировать будущее и развитие событий на международной арене.