Венгерский лидер Виктор Орбан, который является пророссийским политиком, начал придумывать, что намерение Украины стать полноценным членом Евросоюза и НАТО "уничтожит" Венгрию.
Главные тезисы
- Орбан продолжает врать, что вступление Украины в ЕС и НАТО немыслимо и угрожающе.
- Глава правительства Венгрии прикрывается национальными интересами, распространяя нарративы Кремля.
Орбан снова безосновательно пугает венгров Украиной
Приспешник российского диктатора Владимира Путина решил снова публично поразмышлять о вступлении Украины в ЕС.
Орбан продолжает повторять, что он против этого и может перечислить множество доводов.
По убеждению скандального, политика, "здесь и сейчас это немыслимо" претворить в жизнь.
По его словам, такая оценка ситуации касается только сложившейся ситуации.
Виктор Орбан начал утверждать, что не может спрогнозировать будущее и развитие событий на международной арене.
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