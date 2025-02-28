Угорський лідер Віктор Орбан, який є проросійським політиком, почав вигадувати, що намір України стати повноцінним членом Євросоюз та НАТО “знищить” Угорщину.
Головні тези:
- Орбан продовжує брехати, що вступ України до ЄС та НАТО є немислимим і загрозливим.
- Глава уряду Угорщини прикривається національними інтересами, поширюючи наративи Кремля.
Орбан знову безпідставно лякає угорців Україною
Поплічник російського диктатора Володимира Путіна вирішив знову публічно порозмірковувати про вступ України до ЄС.
Орбан продовжує повторювати, що він проти цього і може перерахувати безліч аргументів.
На переконання скандального, політика, “тут і зараз це немислимо” втілити в життя.
За його словами, така оцінка ситуації стосується лише ситуації, що склалася наразі.
Віктор Орбан почав стверджувати, що не може спрогнозувати майбутнє й розвиток подій на міжнародній арені.
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