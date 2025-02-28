"Це нас знищить". Орбан панікує через плани України

Угорський лідер Віктор Орбан, який є проросійським політиком, почав вигадувати, що намір України стати повноцінним членом Євросоюз та НАТО “знищить” Угорщину.

Орбан знову безпідставно лякає угорців Україною

Поплічник російського диктатора Володимира Путіна вирішив знову публічно порозмірковувати про вступ України до ЄС.

Орбан продовжує повторювати, що він проти цього і може перерахувати безліч аргументів.

На переконання скандального, політика, “тут і зараз це немислимо” втілити в життя.

Це знищить нас. Насамперед це знищить угорських фермерів та угорське сільське господарство, у другу чергу це знищить всю угорську національну економіку, і я навіть не уявляю, як ми контролюватимемо злочинність, яка хлине до Угорщини разом із цим. Віктор Орбан Глава уряду Угорщини

За його словами, така оцінка ситуації стосується лише ситуації, що склалася наразі.

Віктор Орбан почав стверджувати, що не може спрогнозувати майбутнє й розвиток подій на міжнародній арені.