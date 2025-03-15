"Союз без України". Орбан висунув ЄС нові цинічні вимоги
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"Союз без України". Орбан висунув ЄС нові цинічні вимоги

Орбан
Джерело:  online.ua

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, опублікував у своїх соцмережах допис під назвою "Чого угорська нація хоче від Брюсселя". У ньому вказані вимоги навіть щодо майбутнього України.

Головні тези:

  • Вимоги Орбана включають виключення агентів Сороса і лобістів з парламенту, а також захист християнського спадку Європи.
  • Зокрема, однією з вимог є “Союз, але без України”, що вказує на те, що Угорщина досі просуває російські інтереси.

Орбан продовжує шантажувати ЄС

Що важливо розуміти, допис, який опублікував політик, є переформульованим списком "12 пунктів" — стислим викладом вимог лідерів угорської революції (1848–1849).

Як виявилося, Віктор Орбан "хоче Європи націй", суверенітету і "сильного вето для національних урядів", але він також "вимагає", щоб "агенти Сороса були виключені з Єврокомісії", а "корумповані лобісти усунуті з парламенту".

Ба більше, соратник Путіна зажадав заборонити "неприродне перевиховання" дітей, а також захистити "християнський спадок Європи".

Останній пункт зі списку вимог Орбана звучить так: "Союз, але без України".

Варто звернути увагу на те, що 15 березня в Угорщині відзначають річницю Угорської революції 1848-49 років.

Саме під час неї відбулися докорінні перетворення соціально-політичного устрою Угорському королівстві, проголошено незалежність від Габсбургів і створено демократичну державу.

До слова, нещодавно стало відомо, що Євросоюз хоче позбавити Угорщину права голосу у блоці через постійний шантаж та саботаж з боку команди Віктора Орбана.

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