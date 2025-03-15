Росія планує завдати нового масштабного удару по Сумській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія планує завдати нового масштабного удару по Сумській області

Володимир Зеленський
армія РФ

Глава держави Володимир Зеленський попередив, що армія РФ накопичує сили на напрямках вздовж східного кордону України. Саме там російські окупанти накопичують сили, найімовірніше, щоб завдати нового удару по Сумщині.

Головні тези:

  • Українські сили змогли стабілізували ситуацію на Покровському напрямку та продовжують боротьбу в Курській області.
  • Плани російської сторони свідчать про намір ігнорувати дипломатію та затягувати війну.

Що відомо про ситуацію на фронті

За словами українського лідера, він заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Президент офіційно підтвердив, що ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати.

Також Володимир Зеленський розповів, що операція Сил оборони України в Курській області РФ триває.

Завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає, — наголосив глава держави.

Окрім того, українське командування уважно спостерігає за напрямками вздовж східного кордону України, де російська армія накопичує сили.

Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо й будемо протидіяти. Хотілося б, щоб і всі партнери розуміли, що саме планує Путін, до чого готується і що саме буде ігнорувати. Накопичення російських сил свідчить про те, що в Москві збираються ігнорувати дипломатію й надалі. Затягування війни Росією очевидне.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, Київ готовий передати союзникам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону.

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