Росія планує завдати нового масштабного удару по Сумській області

Глава держави Володимир Зеленський попередив, що армія РФ накопичує сили на напрямках вздовж східного кордону України. Саме там російські окупанти накопичують сили, найімовірніше, щоб завдати нового удару по Сумщині.
Головні тези:
- Українські сили змогли стабілізували ситуацію на Покровському напрямку та продовжують боротьбу в Курській області.
- Плани російської сторони свідчать про намір ігнорувати дипломатію та затягувати війну.
Що відомо про ситуацію на фронті
За словами українського лідера, він заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Президент офіційно підтвердив, що ситуацію на Покровському напрямку вдалося стабілізувати.
Також Володимир Зеленський розповів, що операція Сил оборони України в Курській області РФ триває.
Окрім того, українське командування уважно спостерігає за напрямками вздовж східного кордону України, де російська армія накопичує сили.
Як зазначив глава держави, Київ готовий передати союзникам усю реальну інформацію щодо ситуації на фронті, в Курській області та вздовж кордону.
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