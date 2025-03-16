Почему Путин до сих пор не согласился на прекращение огня — ответ президента Финляндии

По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, российский диктатор Владимир Путин пытается играть в затяжную игру в Украине, однако на самом деле не хочет прекращения огня или полноценного завершения войны.
Главные тезисы
- Президент Финляндии подчеркнул, что Путин не намерен соблюдать перемирие.
- По его словам, диктатор просто тянет время.
Путин снова хочет обмануть весь мир
С предупреждением по этому поводу Стубб выступил после завершения видеоконференции "коалиции желающих" для поддержки Украины.
Президент Финляндии подчеркнул, что на самом деле нелегитимный глава Кремля "не стремится к перемирию, прекращению огня или миру".
Стубб также добавил, что Путин до сих пор не отказался от своей главной цели, а именно, уничтожения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
По словам политика, все выглядит так, что российский диктатор просто пытается тянуть время.
Стубб также официально подтвердил, что шаг вперед был сделан на встрече в поддержку, которую провел британский лидер Кир Стармер.
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