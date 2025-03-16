Почему Путин до сих пор не согласился на прекращение огня — ответ президента Финляндии

По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, российский диктатор Владимир Путин пытается играть в затяжную игру в Украине, однако на самом деле не хочет прекращения огня или полноценного завершения войны.

Путин снова хочет обмануть весь мир

С предупреждением по этому поводу Стубб выступил после завершения видеоконференции "коалиции желающих" для поддержки Украины.

Президент Финляндии подчеркнул, что на самом деле нелегитимный глава Кремля "не стремится к перемирию, прекращению огня или миру".

Стубб также добавил, что Путин до сих пор не отказался от своей главной цели, а именно, уничтожения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Надеюсь, мы сможем продолжить давление Запада, заставляющего Россию прекратить огонь. Александр Стубб Президент Финляндии

По словам политика, все выглядит так, что российский диктатор просто пытается тянуть время.

Стубб также официально подтвердил, что шаг вперед был сделан на встрече в поддержку, которую провел британский лидер Кир Стармер.