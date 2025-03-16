Чому Путін досі не згодився на припинення вогню — відповідь президента Фінляндії
Категорія
Політика
Дата публікації

Чому Путін досі не згодився на припинення вогню — відповідь президента Фінляндії

Стубб
Джерело:  Yle

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, російський диктатор Володимир Путін намагається грати в затяжну гру в Україні, однак насправді не хоче припинення вогню або повноцінного завершення війни.

Головні тези:

  • Президент Фінляндії підкреслив, що Путін не має наміру дотримуватися перемир'я.
  • За його словами, диктатор просто тягне час.

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З попередженням з цього приводу Стубб виступив після завершення відеоконференції "коаліції охочих" щодо підтримки України.

Президент Фінляндії наголосив, що насправді нелегітимний глава Кремля "не прагне перемир’я, припинення вогню чи миру".

Стубб також додав, що Путін досі не відмовився від своєї головної мети, а саме знищення незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Сподіваюся, ми зможемо продовжити тиск Заходу, який змушує Росію припинити вогонь.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

За словами політика, все наразі виглядає так, що російський диктатор просто намагається тягнути час.

Стубб також офіційно підтвердив, що крок вперед був зроблений на зустрічі на підтримку, яку провів британський лідер Кір Стармер.

Британія та Франція відіграють сильну лідерську роль, і всі мають чітке бачення ситуації: Україна хоче миру і припинення вогню, Росія — ні, — зазначив президент Фінляндії.

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