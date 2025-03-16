Введення миротворців в Україну. Макрон жорстко поставив Путіна на місце

Французький лідер Еммануель Макрон звернув увагу союзників Києва на те, що в питанні введення європейського миротворчого контингенту до України можна обійтися без згоди російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Макрон закликав ігнорувати вимоги Путіна щодо питання введення миротворців в Україну.
- Потенційне розгортання миротворчих військ буде обмеженим та не стосуватиметься Росії.
Макрон закликав ігнорувати вимоги Путіна
Президент Франції звернув увагу на те, що потенційне розгортання миротворчих військ в Україні буде обмежене "кількома тисячами людей" для кожної держави-добровольця.
За попередніми даними, їх мають мають намір розмістити у ключових точках з метою проведення тренувальних програм і "демонстрації нашої підтримки в довгостроковій перспективі".
Що важливо розуміти, з ідентичною заявою щодо введення миротворчого контингенту виступив 15 березня український лідер Володимир Зеленський.
За словами останнього, це “поганий сигнал” — прислухатися до думки росіян у цьому питанні.
Як уже згадувалося раніше, команда російського диктатора Володимира Путіна багато разів заявляла, що для РФ нібито буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.
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