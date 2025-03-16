Французький лідер Еммануель Макрон звернув увагу союзників Києва на те, що в питанні введення європейського миротворчого контингенту до України можна обійтися без згоди російського диктатора Володимира Путіна.

Макрон закликав ігнорувати вимоги Путіна

Президент Франції звернув увагу на те, що потенційне розгортання миротворчих військ в Україні буде обмежене "кількома тисячами людей" для кожної держави-добровольця.

За попередніми даними, їх мають мають намір розмістити у ключових точках з метою проведення тренувальних програм і "демонстрації нашої підтримки в довгостроковій перспективі".

Якщо Україна вирішить і попросить, щоб союзницькі війська були на її території, то це не справа Росії погоджуватися чи відмовлятися. Еммануель Макрон Президент Франції

Що важливо розуміти, з ідентичною заявою щодо введення миротворчого контингенту виступив 15 березня український лідер Володимир Зеленський.

За словами останнього, це “поганий сигнал” — прислухатися до думки росіян у цьому питанні.

Як уже згадувалося раніше, команда російського диктатора Володимира Путіна багато разів заявляла, що для РФ нібито буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.