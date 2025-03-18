Трамп публично признал факт давления на Зеленского в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп признался, что его конфликт с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита последнего в Вашингтон был элементом стратегии давления на Украину. По словам президента США, таким образом, он, мол, хотел добиться от Киева необходимых ему решений и шагов.
Главные тезисы
- Откровенное признание Трампа спровоцировало возмущение общественности и будет иметь последствия для международных отношений.
- Владимир Зеленский на это громкое заявление пока не отреагировал.
Трамп раскрыл реальные причины скандала в Белом доме
Как отметил президент США, он и его команда хотели "заставить Украину делать правильные вещи".
Дональд Трамп также добавил, что это была непростая ситуация.
На этом фоне глава Белого дома еще раз повторил, что на поле боя гибнет очень много людей, а он, мол, делает все возможное, чтобы это остановить.
Журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать факт прекращения поставок оружия и разведданных Украине.
Президент США цинично соврал, что это решение не имело никаких последствий для воинов ВСУ в Курской области России.
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