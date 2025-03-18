Трамп публично признал факт давления на Зеленского в Белом доме
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Политика
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Трамп публично признал факт давления на Зеленского в Белом доме

Трамп раскрыл реальные причины скандала в Белом доме
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Источник:  online.ua

Американский лидер Дональд Трамп признался, что его конфликт с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита последнего в Вашингтон был элементом стратегии давления на Украину. По словам президента США, таким образом, он, мол, хотел добиться от Киева необходимых ему решений и шагов.

Главные тезисы

  • Откровенное признание Трампа спровоцировало возмущение общественности и будет иметь последствия для международных отношений.
  • Владимир Зеленский на это громкое заявление пока не отреагировал.

Трамп раскрыл реальные причины скандала в Белом доме

Как отметил президент США, он и его команда хотели "заставить Украину делать правильные вещи".

Дональд Трамп также добавил, что это была непростая ситуация.

Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они (Украина — ред.) делают правильные вещи, и мы стараемся добиться мирного соглашения, добиться прекращения огня, а затем и мирного соглашения.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне глава Белого дома еще раз повторил, что на поле боя гибнет очень много людей, а он, мол, делает все возможное, чтобы это остановить.

Журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать факт прекращения поставок оружия и разведданных Украине.

Президент США цинично соврал, что это решение не имело никаких последствий для воинов ВСУ в Курской области России.

Нет, нет, совсем нет. Совершенно наоборот, я думаю, это было оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь — это человечность.

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