Американский лидер Дональд Трамп признался, что его конфликт с украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита последнего в Вашингтон был элементом стратегии давления на Украину. По словам президента США, таким образом, он, мол, хотел добиться от Киева необходимых ему решений и шагов.

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Как отметил президент США, он и его команда хотели "заставить Украину делать правильные вещи".

Дональд Трамп также добавил, что это была непростая ситуация.

Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они (Украина — ред.) делают правильные вещи, и мы стараемся добиться мирного соглашения, добиться прекращения огня, а затем и мирного соглашения. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне глава Белого дома еще раз повторил, что на поле боя гибнет очень много людей, а он, мол, делает все возможное, чтобы это остановить.

Журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать факт прекращения поставок оружия и разведданных Украине.

Президент США цинично соврал, что это решение не имело никаких последствий для воинов ВСУ в Курской области России.