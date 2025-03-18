Сили ППО знешкодили 127 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 127 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Протягом ночі 18 березня російські загарбники здійснювали повітряний напад 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити та знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Наразі відомо про збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
  • Ще 64 ворожі безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Атака РФ на Україну 18 березня — перші подробиці

Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 19:00 17 березня.

Атака була здійснена з напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 64 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під удар противника цього разу потрапили Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники неба.

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