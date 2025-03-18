Сили ППО знешкодили 127 дронів під час нової атаки РФ

Протягом ночі 18 березня російські загарбники здійснювали повітряний напад 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знищити та знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Наразі відомо про збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
- Ще 64 ворожі безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Атака РФ на Україну 18 березня — перші подробиці
Новий повітряний напад росіян розпочався ще о 19:00 17 березня.
Атака була здійснена з напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ наголошують, що 64 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під удар противника цього разу потрапили Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.
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