Силы ПВО обезвредили 127 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 127 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В течение ночи 18 марта российские захватчики совершали воздушное нападение 137 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить и обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • В настоящее время известно об уничтожении 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
  • Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 18 марта — первые подробности

Новое воздушное нападение россиян началось еще в 19:00 17 марта.

Атака была осуществлена с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению враждебных целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что 64 российских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под удар противника попали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкасщина.

Держим небо! Вместе — к победе! — заявили защитники неба.

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