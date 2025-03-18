Силы ПВО обезвредили 127 дронов во время новой атаки РФ

В течение ночи 18 марта российские захватчики совершали воздушное нападение 137 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось уничтожить и обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- В настоящее время известно об уничтожении 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
- Еще 64 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.
Атака РФ на Украину 18 марта — первые подробности
Новое воздушное нападение россиян началось еще в 19:00 17 марта.
Атака была осуществлена с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.
К уничтожению враждебных целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ отмечают, что 64 российских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под удар противника попали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкасщина.
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