Как изменилась ситуация на фронте — отчет Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

Как изменилась ситуация на фронте — отчет Генштаба

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 18 марта 2025 года
Read in English
Читати українською

За прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1560 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, 3 средства ПВО врага.

Главные тезисы

  • Генштаб ВСУ зафиксировал 155 боевых столкновений на фронте 17 марта.
  • Армия РФ совершила значительное количество авиационных и артиллерийских ударов по позициям украинских военных и мирных жителей.

Потери армии РФ по состоянию на 18 марта 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 897 010 (+1 560) человек,

  • танков — 10 352 (+8) ед,

  • боевых бронированных машин — 21 509 (+20) ед,

  • артиллерийских систем — 2 4640 (+42) ед,

  • РСЗО — 1 319 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1 107 (+3) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 29 616 (+149) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 892 (+107) ед,

  • специальной техники — 3 780 (+2) ед.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

17 марта армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 139 КАБ, а также использовала для атаки 2506 дронов-камикадзе.

Более того, противник совершил 5771 артиллерийский обстрел, в том числе 145 — из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, одно средство ПВО, три средства ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
40 млрд евро для Украины. Что известно о тайном предложении ЕС
Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп публично признал факт давления на Зеленского в Белом доме
Трамп раскрыл реальные причины скандала в Белом доме
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 127 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?