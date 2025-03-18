Как изменилась ситуация на фронте — отчет Генштаба

За прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1560 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, 3 средства ПВО врага.

Потери армии РФ по состоянию на 18 марта 2025 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 897 010 (+1 560) человек,

танков — 10 352 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 21 509 (+20) ед,

артиллерийских систем — 2 4640 (+42) ед,

РСЗО — 1 319 (+1) ед,

средств ПВО — 1 107 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 29 616 (+149) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40 892 (+107) ед,

специальной техники — 3 780 (+2) ед.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.

17 марта армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 139 КАБ, а также использовала для атаки 2506 дронов-камикадзе.

Более того, противник совершил 5771 артиллерийский обстрел, в том числе 145 — из реактивных систем залпового огня.