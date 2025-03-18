Как изменилась ситуация на фронте — отчет Генштаба

За прошедшие сутки украинские воины успели ликвидировать 1560 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 20 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну РСЗО, 3 средства ПВО врага.
Главные тезисы
- Генштаб ВСУ зафиксировал 155 боевых столкновений на фронте 17 марта.
- Армия РФ совершила значительное количество авиационных и артиллерийских ударов по позициям украинских военных и мирных жителей.
Потери армии РФ по состоянию на 18 марта 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 18.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 897 010 (+1 560) человек,
танков — 10 352 (+8) ед,
боевых бронированных машин — 21 509 (+20) ед,
артиллерийских систем — 2 4640 (+42) ед,
РСЗО — 1 319 (+1) ед,
средств ПВО — 1 107 (+3) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 29 616 (+149) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 40 892 (+107) ед,
специальной техники — 3 780 (+2) ед.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений.
17 марта армия РФ нанесла по позициям воинов ВСУ и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 139 КАБ, а также использовала для атаки 2506 дронов-камикадзе.
Более того, противник совершил 5771 артиллерийский обстрел, в том числе 145 — из реактивных систем залпового огня.
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