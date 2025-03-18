Глава Нацрозвідки США шокувала світ заявою про стосунки Трампа та Путіна
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Політика
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Глава Нацрозвідки США шокувала світ заявою про стосунки Трампа та Путіна

Трамп і Путін
Джерело:  Sky News

За словами очільниці Національної розвідки США Тулсі Габбард, американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін – "дуже хороші друзі".

Головні тези:

  • Заява Тулсі Габбард про дружні стосунки Трампа та Путіна спровокувала бурхливі обговорення.
  • За її словами, політики намагаються посилити співпрацю між країнами з фокусом на мир.

Глава Нацрозвідки США назвала Трампа і Путіна "дуже хорошими друзями"

Тулсі Габбард заявила журналістам, що просто зараз очільник Білого дому та кремлівський диктатор нібито сконцентровані на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між Штатами і Росією.

Як стверджує останні, зв'язки між офіційними Вашингтоном та Москвою мають "дуже давнє коріння".

Очільниця Нацрозвідки США додала, що Дональд Трамп має намрі розширювати відносини, зосереджені "навколо миру, процвітання, свободи і безпеки".

У нас є два лідери двох великих країн, які є дуже хорошими друзями і дуже зосереджені на тому, як ми можемо зміцнити спільні цілі і спільні інтереси, — заявила Тулсі Габбард.

Що важливо розуміти, 18 березня повинні відбутися нові перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним щодо завершення війни Росії проти України.

Американська влада заявила, що очільник Білого дому "сповнений рішучості" укласти мирну угоду якомога швидше.

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