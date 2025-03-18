За словами очільниці Національної розвідки США Тулсі Габбард, американський лідер Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін – "дуже хороші друзі".

Глава Нацрозвідки США назвала Трампа і Путіна "дуже хорошими друзями"

Тулсі Габбард заявила журналістам, що просто зараз очільник Білого дому та кремлівський диктатор нібито сконцентровані на пошуку шляхів зміцнення зв'язків між Штатами і Росією.

Як стверджує останні, зв'язки між офіційними Вашингтоном та Москвою мають "дуже давнє коріння".

Очільниця Нацрозвідки США додала, що Дональд Трамп має намрі розширювати відносини, зосереджені "навколо миру, процвітання, свободи і безпеки".

У нас є два лідери двох великих країн, які є дуже хорошими друзями і дуже зосереджені на тому, як ми можемо зміцнити спільні цілі і спільні інтереси, — заявила Тулсі Габбард. Поширити

Що важливо розуміти, 18 березня повинні відбутися нові перемовини між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним щодо завершення війни Росії проти України.