Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель почала цинічно стверджувати, що нібито не можна ігнорувати інтереси країни-агресорки Росії в мирних переговорах.

Меркель знову на боці Росії

Як зазначила колишня лідерка Німеччини, немає жодного виправдання тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року.

Меркель також додала, що США, Німеччина та Європейський Союз загалом підтримують Україну, оскільки це в їхніх власних інтересах.

В 1994 році США разом із Великою Британією та Росією підписали Будапештський меморандум про сприяння територіальному суверенітету України, що є необхідною умовою для відмови України від ядерної зброї. У цьому плані вони взяли на себе відповідальність за безпеку України. Ангела Меркель Ексканцлер ФРН

На цьому тлі вона закликала зробити все можливе, щоб Україна не зазнала поразки на полі бою.

За словами Меркель, щоб досягти цієї мети — потрібно використовувати дипломатичні засоби і йти на компроміси, “і це потрібно робити з гідністю”.

Політикиня також вкотре почала брехати, що перемогти армію РФ на полі бою просто неможливо.