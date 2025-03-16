Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель почала цинічно стверджувати, що нібито не можна ігнорувати інтереси країни-агресорки Росії в мирних переговорах.
Головні тези:
- Ангела Меркель виступила з цинічною заявою, підтримуючи інтереси Росії на тлі війни.
- Політикиня бреше про можливості України та Росії.
Меркель знову на боці Росії
Як зазначила колишня лідерка Німеччини, немає жодного виправдання тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року.
Меркель також додала, що США, Німеччина та Європейський Союз загалом підтримують Україну, оскільки це в їхніх власних інтересах.
На цьому тлі вона закликала зробити все можливе, щоб Україна не зазнала поразки на полі бою.
За словами Меркель, щоб досягти цієї мети — потрібно використовувати дипломатичні засоби і йти на компроміси, “і це потрібно робити з гідністю”.
Політикиня також вкотре почала брехати, що перемогти армію РФ на полі бою просто неможливо.
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