Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель принялась цинично утверждать, что якобы нельзя игнорировать интересы страны-агрессорки России в мирных переговорах.

Меркель снова на стороне России

Как отметила бывшая лидер Германии, нет никакого оправдания тому, что Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года.

Меркель также добавила, что США, Германия и Европейский Союз, в целом, поддерживают Украину, поскольку это в их собственных интересах.

В 1994 году США вместе с Великобританией и Россией подписали Будапештский меморандум о содействии территориальному суверенитету Украины, что является необходимым условием для отказа Украины от ядерного оружия. В этом отношении они взяли на себя ответственность за безопасность Украины. Ангела Меркель Экс-канцлер ФРГ

На этом фоне она призвала сделать все возможное, чтобы Украина не потерпела поражение на поле боя.

По словам Меркель, чтобы достичь этой цели нужно использовать дипломатические средства и идти на компромиссы, "и это нужно делать с достоинством".

Политик также в очередной раз начала врать, что победить армию РФ на поле боя просто невозможно.