Россия бомбит сама себя. Украина получила новый мощный козырь на фронте

Издание е Forbes обращает внимание на то, что российские планирующие бомбы КАБ или УМПК достаточно долго были "чудо-оружием" для армии РФ, ведь у Сил обороны Украины практически не было контрмер. Однако не так давно ситуация резко изменилась.

У Украины появилось мощное средство против российских КАБов

Как удалось узнать иностранным журналистам, сейчас ВСУ имеют не только контрмеры — некоторые из этих контрмер очень эффективны.

С заявлением на этот счет выступил Нарек Казарян, чья команда из 10 человек Night Watch в Украине разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы.

По его словам, ранее армия РФ запускала планирующие бомбы с высокой точностью для атаки объектов на территории областных центров, таких как Харьков и Запорожье.

Казарян официально подтвердил, что новый глушитель Lima от Night Watch отчасти ответственен за ухудшение российских планирующих бомбардировок со стороны врага.

Что важно понимать, Lima — это не традиционный глушитель, просто излучающий радиошум в сторону противника.

Мы используем цифровые препятствия… Это комбинация глушения, обмана и информационной кибератаки на навигационный приемник, — объяснил Казарян. Поделиться

Как отмечает Fighterbomber, "золотая эра божественного УМПК оказалась недолговечной", поскольку Lima смог существенно снизить количество планирующих бомбардировок в определенных районах.

Более того, как оказалось, глушение даже привело к тому, что Россия начала бомбить сам себя.