Росія бомбить сама себе. Україна отримала новий потужний козир на фронті

Видання е Forbes звертає увагу на те, що російські плануючі бомби КАБ або УМПК доволі довго були "диво-зброєю" для армія РФ, адже у Сил оборони України практично не було контрзаходів. Однак нещодавно ситуація різко змінилася.
Головні тези:
- ЗСУ нарешті отримали ефективні контрзаходи проти російських плануючих бомб.
- Глушник Lima допоміг значно зменшити кількість плануючих бомбардувань в певних районах.
В України з'явився потужний засіб проти російських КАБів
Як вдалося дізнатися іноземним журналістам, наразі ЗСУ мають не тільки контрзаходи — деякі з цих контрзаходів дуже ефективні.
З заявою з цього приводу виступив Нарек Казарян, чия команда з 10 осіб Night Watch в Україні розробляє системи радіоелектронної боротьби.
За його словами, раніше армія РФ запускала плануючі бомби з високою точністю для атаки об'єктів на території обласних центрів, таких як Харків і Запоріжжя.
Казарян офіційно підтвердив, що новий глушник Lima від Night Watch частково відповідальний за погіршення російських плануючих бомбардувань з боку ворога.
Що важливо розуміти, Lima — це не традиційний глушник, який просто випромінює радіошум у бік противника.
Як зазначає Fighterbomber, "золота ера божественного УМПК виявилася недовговічною", оскільки Lima змогла суттєво зменшити кількість плануючих бомбардувань у певних районах.
Ба більше, як виявилося, глушіння навіть призвело до того, що Росія почала бомбити сам себе.
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