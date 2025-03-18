Росія бомбить сама себе. Україна отримала новий потужний козир на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія бомбить сама себе. Україна отримала новий потужний козир на фронті

ЗСУ
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Джерело:  Forbes

Видання е Forbes звертає увагу на те, що російські плануючі бомби КАБ або УМПК доволі довго були "диво-зброєю" для армія РФ, адже у Сил оборони України практично не було контрзаходів. Однак нещодавно ситуація різко змінилася.

Головні тези:

  • ЗСУ нарешті отримали ефективні контрзаходи проти російських плануючих бомб.
  • Глушник Lima допоміг значно зменшити кількість плануючих бомбардувань в певних районах.

В України з'явився потужний засіб проти російських КАБів

Як вдалося дізнатися іноземним журналістам, наразі ЗСУ мають не тільки контрзаходи — деякі з цих контрзаходів дуже ефективні.

З заявою з цього приводу виступив Нарек Казарян, чия команда з 10 осіб Night Watch в Україні розробляє системи радіоелектронної боротьби.

За його словами, раніше армія РФ запускала плануючі бомби з високою точністю для атаки об'єктів на території обласних центрів, таких як Харків і Запоріжжя.

Казарян офіційно підтвердив, що новий глушник Lima від Night Watch частково відповідальний за погіршення російських плануючих бомбардувань з боку ворога.

Що важливо розуміти, Lima — це не традиційний глушник, який просто випромінює радіошум у бік противника.

Ми використовуємо цифрові перешкоди… Це комбінація глушіння, обману та інформаційної кібератаки на навігаційний приймач, — пояснив Казарян.

Як зазначає Fighterbomber, "золота ера божественного УМПК виявилася недовговічною", оскільки Lima змогла суттєво зменшити кількість плануючих бомбардувань у певних районах.

Ба більше, як виявилося, глушіння навіть призвело до того, що Росія почала бомбити сам себе.

Плановані бомби не досягали території України і падали в Росії або на тимчасово окуповані території, — розповів Казарян.

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