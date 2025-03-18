Путін висунув нову цинічну вимогу для припинення вогню

Інформаційна агенція Bloomberg повідомляє, що російський диктатор Володимир Путін неочікувано зажадав призупинення всіх постачань зброї в Україну під час 30-денного “перемир'я” на полі бою.
Головні тези:
- Ціль нових перемовин між Путіним та президентом США - укладення 30-денного перемир'я на фронті.
- Інформація про нові вимоги диктатора стала відома під час перемовин зі спецпредставником Дональда Трампа у Москві.
Путін продовжує вигадувати нові вимоги
Як відомо, уже 18 березня російський диктатор та президент США планують провести телефонні перемовини щодо завершення війни РФ проти України.
Що важливо розуміти, головною метою цієї розмови є 30-денне припинення війни, яке вже підтримала Україна.
Речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що дзвінок розпочнеться приблизно о 15:00 (за київським часом — ред.).
Згідно з даними ЗМІ, Володимир Путін уже зробив припинення постачань зброї необхідною умовою для підписання перемир’я. Про це він заявив під час перемовин зі спецпредставником Дональда Трампа у Москві.
Дмитро Пєсков не захотів коментувати цю інформацію. Рада національної безпеки Білого дому також не відповіла на запит про коментарі.
Попри те, що Путін добивається зупинення всіх постачань зброї в Україну, мінімальна мета полягає в тому, щоб допомога з боку США точно припинилася.
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