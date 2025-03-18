Путин выдвинул новое циничное требование для прекращения огня
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Политика
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Путин выдвинул новое циничное требование для прекращения огня

Путин продолжает придумывать новые требования
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Источник:  Bloomberg

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что российский диктатор Владимир Путин неожиданно потребовал приостановить все поставки оружия в Украину во время 30-дневного "перемирия" на поле боя.

Главные тезисы

  • Цель новых переговоров между Путиным и президентом США – заключение 30-дневного перемирия на фронте.
  • Информация о новых требованиях диктатора стала известна во время переговоров со спецпредставителем Дональда Трампа в Москве.

Путин продолжает придумывать новые требования

Как известно, уже 18 марта российский диктатор и президент США планируют провести телефонные переговоры по завершению войны РФ против Украины.

Что важно понимать, главной целью этого разговора является 30-дневное прекращение войны, которое уже поддержала Украина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что звонок начнется примерно в 15:00 (по киевскому времени — ред.).

Согласно данным СМИ, Владимир Путин уже сделал прекращение поставок оружия необходимым условием для подписания перемирия. Об этом он заявил во время переговоров со спецпредставителем Дональда Трампа в Москве.

Дмитрий Песков не хотел комментировать эту информацию. Совет национальной безопасности Белого дома также не ответил на запрос о комментариях.

Несмотря на то, что Путин добивается остановки всех поставок оружия в Украину, минимальная цель заключается в том, чтобы помощь со стороны США точно прекратилась.

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