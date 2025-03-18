Путин выдвинул новое циничное требование для прекращения огня

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что российский диктатор Владимир Путин неожиданно потребовал приостановить все поставки оружия в Украину во время 30-дневного "перемирия" на поле боя.

Путин продолжает придумывать новые требования

Как известно, уже 18 марта российский диктатор и президент США планируют провести телефонные переговоры по завершению войны РФ против Украины.

Что важно понимать, главной целью этого разговора является 30-дневное прекращение войны, которое уже поддержала Украина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков официально подтвердил, что звонок начнется примерно в 15:00 (по киевскому времени — ред.).

Согласно данным СМИ, Владимир Путин уже сделал прекращение поставок оружия необходимым условием для подписания перемирия. Об этом он заявил во время переговоров со спецпредставителем Дональда Трампа в Москве.

Дмитрий Песков не хотел комментировать эту информацию. Совет национальной безопасности Белого дома также не ответил на запрос о комментариях.