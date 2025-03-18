Чего ждать от Путина после завершения войны — предупреждение Чехии

Российский диктатор Владимир Путин не остановится, даже если в Украине удастся достичь справедливого и продолжительного мира. По мнению премьер-министра Чехии Петра Фиала, он может начать новую войну в течение следующих нескольких лет.
Главные тезисы
- Чехия призывает ЕС сконцентрироваться на собственной безопасности и пересмотреть свою зеленую политику.
- Фиал также напомнил, что Европа больше не должна полагаться на помощь со стороны США.
Европа должна готовиться к разным сценариям
Как утверждает Петр Фиала, ситуация настолько серьезная, что ее просто нельзя игнорировать и делать вид, что угрозы нет.
Он также озвучил прогноз, что стране-агрессорке РФ понадобится от 4 до 6 лет, чтобы подготовиться к новой войне.
На этом фоне Фиала призвал страны ЕС не терять время, а готовиться к потенциальному конфликту.
Он также напомнил, что официальный Брюссель уже получил четкий сигнал от команды президента США Дональда Трампа по поводу того, что Европа должна самостоятельно позаботиться о собственной обороне и начать больше вооружаться.
По его убеждению, прямо сейчас ЕС должен стиснуть зубы и активно вливать средства в собственную безопасность.
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