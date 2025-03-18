Чего ждать от Путина после завершения войны — предупреждение Чехии

Российский диктатор Владимир Путин не остановится, даже если в Украине удастся достичь справедливого и продолжительного мира. По мнению премьер-министра Чехии Петра Фиала, он может начать новую войну в течение следующих нескольких лет.

Европа должна готовиться к разным сценариям

Как утверждает Петр Фиала, ситуация настолько серьезная, что ее просто нельзя игнорировать и делать вид, что угрозы нет.

Он также озвучил прогноз, что стране-агрессорке РФ понадобится от 4 до 6 лет, чтобы подготовиться к новой войне.

На этом фоне Фиала призвал страны ЕС не терять время, а готовиться к потенциальному конфликту.

Он также напомнил, что официальный Брюссель уже получил четкий сигнал от команды президента США Дональда Трампа по поводу того, что Европа должна самостоятельно позаботиться о собственной обороне и начать больше вооружаться.

У нас есть что-то в руках, чтобы сдерживать Россию, — подчеркнул премьер-министр Чехии. Поделиться

По его убеждению, прямо сейчас ЕС должен стиснуть зубы и активно вливать средства в собственную безопасность.