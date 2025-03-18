ЄС не може відкрити переговорні кластери з Україною — що сталося
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Політика
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ЄС не може відкрити переговорні кластери з Україною — що сталося

Угорщина знову блокує шлях України в ЄС
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Європейський Союз готовий до відкриття переговорних кластерів з Україною, зокрема, першого кластера "Основи" (Fundamentals), однак є дуже серйозна перешкода на цьому шляху. Як виявилося, рішення не може бути ухвалене без одностайної підтримки усіма 27 державами блоку. Наразі саме Угорщина блокує старт цього процесу.

Головні тези:

  • Польща виступає за активізацію процесу розширення ЄС та підтримує вступ України.
  • Євросоюз налаштований рішуче проводити переговори, базуючись на аргументах, а не на політичних конфліктах.

Угорщина знову блокує шлях України в ЄС

З заявою з цього приводу виступив міністр Польщі з питань ЄС Адам Шлапка.

Він офіційно підтвердив, що Брюссель не може піти проти Угорщини у ситуації, що склалася.

Ви знаєте політичну ситуацію у плані двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною. Ми, як я завжди кажу, сповнені рішучості під час польського головування просувати вперед процес розширення ЄС. Це один з наших пріоритетів, — наголосив польський міністр.

Адам Шлапка звертає увагу на те, що офіційний Брюссель "налаштований дуже рішуче", проводячи процес скринінгу українського законодавства.

За його словами, члени ЄС готові працювати над цим, однак без одностайності неможливо зрушити з місця.

Влада Євросоюзу розраховує на те, що відкриття кластерів на перемовинах з Україною буде ґрунтуватися на досягненнях і має базуватися на аргументах, а не на політичних конфліктах.

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