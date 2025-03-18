ЕС не может открыть переговорные кластеры с Украиной — что произошло

Европейский Союз готов к открытию переговорных кластеров с Украиной, в частности, первого кластера "Основы" (Fundamentals), однако есть очень серьезное препятствие на этом пути. Как оказалось, решение не может быть принято без единодушной поддержки всеми 27 государствами блока. Сейчас именно Венгрия блокирует старт этого процесса.

Венгрия снова блокирует путь Украины в ЕС

С заявлением на этот счет выступил министр Польши по вопросам ЕС Адам Шлапка.

Он официально подтвердил, что Брюссель не может пойти против Венгрии в сложившейся ситуации.

Вы знаете политическую ситуацию в плане двусторонних отношений между Украиной и Венгрией. Мы, как я всегда говорю, полны решимости во время польского председательства продвигать вперед процесс расширения ЕС. Это один из наших приоритетов, — подчеркнул польский министр. Поделиться

Адам Шлапка обращает внимание на то, что официальный Брюссель "настроен очень решительно", проводя процесс скрининга украинского законодательства.

По его словам, члены ЕС готовы работать над этим, однако без единодушия невозможно сдвинуться с места.

Власти Евросоюза рассчитывают, что открытие кластеров на переговорах с Украиной будет основываться на достижениях и должно базироваться на аргументах, а не на политических конфликтах.