ЕС не может открыть переговорные кластеры с Украиной — что произошло
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Политика
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ЕС не может открыть переговорные кластеры с Украиной — что произошло

Венгрия снова блокирует путь Украины в ЕС
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Европейский Союз готов к открытию переговорных кластеров с Украиной, в частности, первого кластера "Основы" (Fundamentals), однако есть очень серьезное препятствие на этом пути. Как оказалось, решение не может быть принято без единодушной поддержки всеми 27 государствами блока. Сейчас именно Венгрия блокирует старт этого процесса.

Главные тезисы

  • Польша выступает за активизацию процесса расширения ЕС и поддерживает вступление Украины.
  • Евросоюз настроен решительно проводить переговоры, основываясь на аргументах, а не на политических конфликтах.

Венгрия снова блокирует путь Украины в ЕС

С заявлением на этот счет выступил министр Польши по вопросам ЕС Адам Шлапка.

Он официально подтвердил, что Брюссель не может пойти против Венгрии в сложившейся ситуации.

Вы знаете политическую ситуацию в плане двусторонних отношений между Украиной и Венгрией. Мы, как я всегда говорю, полны решимости во время польского председательства продвигать вперед процесс расширения ЕС. Это один из наших приоритетов, — подчеркнул польский министр.

Адам Шлапка обращает внимание на то, что официальный Брюссель "настроен очень решительно", проводя процесс скрининга украинского законодательства.

По его словам, члены ЕС готовы работать над этим, однако без единодушия невозможно сдвинуться с места.

Власти Евросоюза рассчитывают, что открытие кластеров на переговорах с Украиной будет основываться на достижениях и должно базироваться на аргументах, а не на политических конфликтах.

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