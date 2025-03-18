Генсек НАТО оценил шансы на быстрое завершение войны РФ против Украины
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Политика
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Генсек НАТО оценил шансы на быстрое завершение войны РФ против Украины

Рютте
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Источник:  CNN

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, он "полностью верит" в способность американского лидера Дональда Трампа добиться прекращения огня на фронте, а также успешного мирного соглашения для Украины.

Главные тезисы

  • Рютте поддерживает решительность Трампа на пути к достижению мирного соглашения.
  • На этом фоне генеральный секретарь НАТО призвал продолжать давление на РФ.

Рютте верит в возможности Трампа

Как отметил генсек НАТО, он считает "отличным" то, что представители Украины и США согласовали предложение о прекращении огня на встрече в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

Марк Рютте не соглашается с тезисом о том, что Дональд Трамп слишком доверяет российскому диктатору Владимиру Путину.

На этом фоне генеральный секретарь Альянса напомнил о том, что президент США очень хорошо знает нелегитимного главу Кремля еще с его первой каденции.

Поэтому Дональд Трамп знает, как должен убедиться, что он сможет заключить соглашение. Я полностью в это верю.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Как уже упоминалось ранее, Марк Рютте публично заговорил о возобновлении отношений с Россией.

По его убеждению, для НАТО это будет иметь смысл, когда РФ закончит войну против Украины.

Но мы еще совершенно не там, мы должны продолжать давление на них, чтобы Россия серьезно отнеслась к переговорам, добавил генсек Альянса.

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