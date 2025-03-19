Редакція видання The Telegraph звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін нахабно відкинув вимогу американського лідера Дональда Трампа щодо припинення вогню проти України, однак президент США жодним чином не відреагував на це публічне приниження з боку нелегітимного глави Кремля.
Головні тези:
- Обіцянка Путіна Трампу не протрималася довго: війська РФ майже одразу вдарили по енергетичній інфраструктурі України.
- Відсутність України та Європи у переговорах між Трампом та Путіним може призвести до невідомих домовленостей.
Трамп та Путін могли не розкрити усі свої домовленості
Журналісти звертають увагу на те, що під час переговорів делегацій США та України у Саудівській Аравії команда Володимира Зеленського прийняла пропозицію США про 30-денне припинення вогню.
Після цього очільник Держдепу Марко Рубіо заявив, що "тепер м’яч на боці Росії".
Що важливо розуміти, телефонні перемовини Путіна з Трампом 18 березня "була якраз тим моментом, коли м’яч потрібно було повернути".
Як зазначає видання, Путін знову продемонстрував свій старий фокус, що зв’язує руки Україні набагато сильніше, ніж Росії.
Ще один важливим моментом є те, що переговори російського диктатора та президента США тривали доволі довго — понад півтори години.
Цілком можливо, що вони встигли домовитися про багато конкретних речей, однак публічно про це не оголосили.
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