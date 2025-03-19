Старий фокус. Що не так з переговорами Трампа та Путіна

Редакція видання The Telegraph звертає увагу на те, що російський диктатор Володимир Путін нахабно відкинув вимогу американського лідера Дональда Трампа щодо припинення вогню проти України, однак президент США жодним чином не відреагував на це публічне приниження з боку нелегітимного глави Кремля.

Трамп та Путін могли не розкрити усі свої домовленості

Журналісти звертають увагу на те, що під час переговорів делегацій США та України у Саудівській Аравії команда Володимира Зеленського прийняла пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Після цього очільник Держдепу Марко Рубіо заявив, що "тепер м’яч на боці Росії".

Що важливо розуміти, телефонні перемовини Путіна з Трампом 18 березня "була якраз тим моментом, коли м’яч потрібно було повернути".

Але головним публічним результатом стала відмова Путіна від повного припинення вогню та згода лише призупинити атаки на "енергетику та інфраструктуру". Та й ця угода, ідеться, проіснувала недовго: вже через кілька годин російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі Слов’янська на Донеччині. Поширити

Як зазначає видання, Путін знову продемонстрував свій старий фокус, що зв’язує руки Україні набагато сильніше, ніж Росії.

Ще один важливим моментом є те, що переговори російського диктатора та президента США тривали доволі довго — понад півтори години.

Цілком можливо, що вони встигли домовитися про багато конкретних речей, однак публічно про це не оголосили.