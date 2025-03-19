У США блокують зусилля з протидії російському саботажу — дані інсайдерів
Категорія
Світ
Дата публікації

У США блокують зусилля з протидії російському саботажу — дані інсайдерів

Трамп
Read in English
Джерело:  Reuters

Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters, кілька агентств національної безпеки США зупинили діяльність, яка була націлена на протидію російському саботажу, дезінформації та кібератакам. Таким чином команда президента США Дональда Трампа послаблює тиск на Москву нібито для припинення війни проти України.

Головні тези:

  • На цьому тлі ФБР припинило зусилля з протидії втручанню в американські вибори з боку іноземних супротивників, зокрема й РФ.
  • Міністерство юстиції США розформувало групу, яка займалася арештом активів російських олігархів.

Трамп продовжує змінювати політичний курс США

Як вдалося дізнатися журналістам, ще у 2024 році експрезидент США Джо Байден доручив своїй команді національної безпеки створити робочі групи для моніторингу та стримування російського саботажу.

Проте, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, суттєва частина роботи просто було заблокована новою адміністрацією президента США.

Регулярні зустрічі Ради національної безпеки з європейськими посадовцями з питань національної безпеки стали позаплановими, а РНБ також припинила офіційну координацію зусиль між американськими відомствами, в тому числі з ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки і Державним департаментом.

Згідно з останніми даними, у лютому ФБР припинило зусилля з протидії втручанню в американські вибори з боку іноземних супротивників, зокрема й РФ.

Ба більше, вказано, що керівництво бюро відправило у відпустку співробітників, які працювали над цим питанням у Міністерстві внутрішньої безпеки.

Міністерство юстиції також розформувало групу, яка займалася арештом активів російських олігархів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Припинення вогню. У Трампа анонсували новий раунд мирних переговорів
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон і Шольц звернулися до України після нової цинічної вимоги Путіна
Макрон і Шольц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Час настав. 6 країн закликали ЄС до негайних дій заради членства України
Україна і ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?