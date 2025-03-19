Як вдалося дізнатися інформаційній агенції Reuters, кілька агентств національної безпеки США зупинили діяльність, яка була націлена на протидію російському саботажу, дезінформації та кібератакам. Таким чином команда президента США Дональда Трампа послаблює тиск на Москву нібито для припинення війни проти України.

Трамп продовжує змінювати політичний курс США

Як вдалося дізнатися журналістам, ще у 2024 році експрезидент США Джо Байден доручив своїй команді національної безпеки створити робочі групи для моніторингу та стримування російського саботажу.

Проте, після повернення Дональда Трампа у Білий дім, суттєва частина роботи просто було заблокована новою адміністрацією президента США.

Регулярні зустрічі Ради національної безпеки з європейськими посадовцями з питань національної безпеки стали позаплановими, а РНБ також припинила офіційну координацію зусиль між американськими відомствами, в тому числі з ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки і Державним департаментом. Поширити

Згідно з останніми даними, у лютому ФБР припинило зусилля з протидії втручанню в американські вибори з боку іноземних супротивників, зокрема й РФ.

Ба більше, вказано, що керівництво бюро відправило у відпустку співробітників, які працювали над цим питанням у Міністерстві внутрішньої безпеки.

Міністерство юстиції також розформувало групу, яка займалася арештом активів російських олігархів.