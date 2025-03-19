Час настав. 6 країн закликали ЄС до негайних дій заради членства України

Згідно з даними видання Politico, Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія, Литва та Естонія закликають Європейський Союз терміново розробити чітку дорожню карту для України, щоб вона стала повноправним членом блоку якомога швидше.

Союзники України підштовхують ЄС до швидких рішень

Як вдалося дізнатися журналістам, про це йдеться у спільному листі топдипломатів одразу шести європейських країн.

Підписанти вимагають у влади Євросоюзу врешті-решт надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".

Що важливо розуміти, союзники Києва роблять все можливе, щоб посилити підтримку України на тлі поглиблення розриву з президентом США Дональдом Трампом та його адміністрацією.

Підтверджуючи повну і однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку, — наголосили автори листа. Поширити

Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія, Литва та Естонія звертають увагу офіційного Брюсселя на те, що Україна добилася суттєвого прогресу у реформах.