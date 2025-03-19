Час настав. 6 країн закликали ЄС до негайних дій заради членства України
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Політика
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Час настав. 6 країн закликали ЄС до негайних дій заради членства України

Україна і ЄС
Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія, Литва та Естонія закликають Європейський Союз терміново розробити чітку дорожню карту для України, щоб вона стала повноправним членом блоку якомога швидше.

Головні тези:

  • ЄС повинен прискорити процеси вступу України на тлі поглиблення розриву з адміністрацією Дональда Трампа.
  • Важливо зазначити, що Україна досягла значного прогресу в питанні реалізації реформ.

Союзники України підштовхують ЄС до швидких рішень

Як вдалося дізнатися журналістам, про це йдеться у спільному листі топдипломатів одразу шести європейських країн.

Підписанти вимагають у влади Євросоюзу врешті-решт надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".

Що важливо розуміти, союзники Києва роблять все можливе, щоб посилити підтримку України на тлі поглиблення розриву з президентом США Дональдом Трампом та його адміністрацією.

Підтверджуючи повну і однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку, — наголосили автори листа.

Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія, Литва та Естонія звертають увагу офіційного Брюсселя на те, що Україна добилася суттєвого прогресу у реформах.

На переконання союзників Києва, у відповідь на ці зусилля ЄС повинен мобілізувати зусилля й допомогти країні стати членом блоку.

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