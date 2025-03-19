Час настав. 6 країн закликали ЄС до негайних дій заради членства України

Згідно з даними видання Politico, Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія, Литва та Естонія закликають Європейський Союз терміново розробити чітку дорожню карту для України, щоб вона стала повноправним членом блоку якомога швидше.
Головні тези:
- ЄС повинен прискорити процеси вступу України на тлі поглиблення розриву з адміністрацією Дональда Трампа.
- Важливо зазначити, що Україна досягла значного прогресу в питанні реалізації реформ.
Союзники України підштовхують ЄС до швидких рішень
Як вдалося дізнатися журналістам, про це йдеться у спільному листі топдипломатів одразу шести європейських країн.
Підписанти вимагають у влади Євросоюзу врешті-решт надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".
Що важливо розуміти, союзники Києва роблять все можливе, щоб посилити підтримку України на тлі поглиблення розриву з президентом США Дональдом Трампом та його адміністрацією.
Швеція, Фінляндія, Данія, Латвія, Литва та Естонія звертають увагу офіційного Брюсселя на те, що Україна добилася суттєвого прогресу у реформах.
На переконання союзників Києва, у відповідь на ці зусилля ЄС повинен мобілізувати зусилля й допомогти країні стати членом блоку.
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