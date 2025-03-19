Время пришло. 6 стран призвали ЕС к немедленным действиям ради членства Украины

Согласно данным издания Politico, Швеция, Финляндия, Дания, Латвия, Литва и Эстония призывают Европейский Союз срочно разработать четкую дорожную карту для Украины, чтобы она стала полноправным членом блока как можно быстрее.
Главные тезисы
- ЕС должен ускорить процесс вступления Украины на фоне углубления разрыва с администрацией Дональда Трампа.
- Важно отметить, что Украина добилась значительного прогресса в вопросе реализации реформ.
Союзники Украины подталкивают ЕС к быстрым решениям
Как удалось узнать журналистам, об этом идет речь в совместном письме топ-дипломатов сразу шести европейских стран.
Подписавшиеся требуют у властей Евросоюза в конце концов предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".
Что важно понимать, союзники Киева делают все возможное, чтобы усилить поддержку Украины на фоне углубляющегося разрыва с президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.
Швеция, Финляндия, Дания, Латвия, Литва и Эстония обращают внимание официального Брюсселя на то, что Украина достигла существенного прогресса в реформах.
По мнению союзников Киева, в ответ на эти усилия ЕС должен мобилизовать усилия и помочь стране стать членом блока.
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