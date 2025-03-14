Евросоюз хочет применить против Венгрии "ядерный сценарий"

Команда венгерского лидера Виктора Орбана своими заявлениями и действиями спровоцировала жесткую реакцию стран Евросоюза. Саботаж антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны Венгрии привели к тому, что официальный Брюссель настроен лишить страну права голоса.

ЕС готов к радикальным действиям

Как удалось узнать журналистам, европейские дипломаты проводили дискуссии с послом Венгрии в Брюсселе.

Что важно понимать, последний требовал вычеркнуть из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана и еще семь человек.

Более того, как оказалось, команда Виктора Орбана угрожала отказаться поддержать продление части антироссийских санкций еще на полгода.

Больше всего Евросоюз шокировала последняя попытка Венгрии шантажировать остальные страны, чтобы получить преимущества для России. На этом фоне у членов ЕС уже заканчивается терпение.

Многие чиновники вновь открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры, предусмотренной статьей 7 — “ядерного сценария” лишения страны-члена права голоса, но при этом полностью осознают политические вызовы и последствия такого шага. Поделиться

По словам инсайдеров, если Венгрия повторит свой шантаж в июле, когда будут принимать решение о продлении экономических санкций против России, ЕС действительно может принять это жесткое решение.