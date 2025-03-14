Евросоюз хочет применить против Венгрии "ядерный сценарий"

Команда венгерского лидера Виктора Орбана своими заявлениями и действиями спровоцировала жесткую реакцию стран Евросоюза. Саботаж антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны Венгрии привели к тому, что официальный Брюссель настроен лишить страну права голоса.
Главные тезисы
- ЕС рассматривает возможность лишения Венгрии права голоса, что может иметь серьезные последствия для страны и всего блока.
- Последние попытки Венгрии шантажировать другие страны ЕС подталкивают союз к жестким решениям.
ЕС готов к радикальным действиям
Как удалось узнать журналистам, европейские дипломаты проводили дискуссии с послом Венгрии в Брюсселе.
Что важно понимать, последний требовал вычеркнуть из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана и еще семь человек.
Более того, как оказалось, команда Виктора Орбана угрожала отказаться поддержать продление части антироссийских санкций еще на полгода.
Больше всего Евросоюз шокировала последняя попытка Венгрии шантажировать остальные страны, чтобы получить преимущества для России. На этом фоне у членов ЕС уже заканчивается терпение.
По словам инсайдеров, если Венгрия повторит свой шантаж в июле, когда будут принимать решение о продлении экономических санкций против России, ЕС действительно может принять это жесткое решение.
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