Лукашенко публично раскрыл планы Путина на Беларусь
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Лукашенко публично раскрыл планы Путина на Беларусь

Лукашенко
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Источник:  online.ua

Белорусский диктатор Александр Лукашенко стал утверждать, что он и нелегитимный глава Кремля Владимир Путин намерены сделать "процесс белорусско-российской интеграции необратимым". Однако он добавил, что это не будет происходить быстро.

Главные тезисы

  • По словам Лукашенко, поглощение Беларуси Россией не состоится в ближайшее время.
  • Диктатор прогнозирует создание единого парламента для России и Беларуси.

Лукашенко прогнозирует поглощение Беларуси Россией

С заявлением на этот счет беларуский диктатор выступил 14 марта в российском Совете Федераций.

Наша с вами историческая миссия — сделать процесс беларуско-российской интеграции необратимым. Мы этот путь пройдем достойно, — цинично заявил Александр Лукашенко.

По словам последнего, поглощение Беларуси Россией не произойдет "в ближайшее время".

Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, то мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, шаг за шагом, — добавил беларуский диктатор.

Он также добавил, что Россия и Беларусия якобы могут прийти в единый парламент, "если будут готовы".

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