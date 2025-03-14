Лукашенко публично раскрыл планы Путина на Беларусь

Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем в этом плане ломиться в открытую дверь, то мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, шаг за шагом, — добавил беларуский диктатор.