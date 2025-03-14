Лукашенко публично раскрыл планы Путина на Беларусь

Белорусский диктатор Александр Лукашенко стал утверждать, что он и нелегитимный глава Кремля Владимир Путин намерены сделать "процесс белорусско-российской интеграции необратимым". Однако он добавил, что это не будет происходить быстро.
Главные тезисы
- По словам Лукашенко, поглощение Беларуси Россией не состоится в ближайшее время.
- Диктатор прогнозирует создание единого парламента для России и Беларуси.
Лукашенко прогнозирует поглощение Беларуси Россией
С заявлением на этот счет беларуский диктатор выступил 14 марта в российском Совете Федераций.
По словам последнего, поглощение Беларуси Россией не произойдет "в ближайшее время".
Он также добавил, что Россия и Беларусия якобы могут прийти в единый парламент, "если будут готовы".
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