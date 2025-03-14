Лукашенко публічно розкрив плани Путіна на Білорусь

Коли Росія увійде в склад Білорусі, чи навпаки Білорусь увійде в склад Росії? Це навряд чи буде найближчим часом. І якщо ми будемо в цьому плані ломитися у відчинені двері, то ми погубимо усе, що ми зробили. Треба йти спокійно, крок за кроком, — додав білоруський диктатор.