Лукашенко публічно розкрив плани Путіна на Білорусь

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав стверджувати, що він та нелегітимний глава Кремля Володимир Путін мають намір зробити "процес білорусько-російської інтеграції незворотнім". Однак він додав, що це не буде відбуватися швидко.
Головні тези:
- За словами Лукашенка, поглинення Білорусі Росією не відбудеться найближчим часом.
- Диктатор прогнозує створення єдиного парламенту для Росії та Білорусі.
Лукашенко прогнозує поглинення Білорусі Росією
З заявою з цього приводу білоруський диктатор виступив 14 березня в російській Раді Федерацій.
За словами останнього, поглинення Білорусі Росією не відбудеться "найближчим часом".
Він також додав, що Росія і Білорусь нібито можуть прийти до єдиного парламенту, "якщо будуть готові".
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