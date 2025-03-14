Лукашенко публічно розкрив плани Путіна на Білорусь
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Лукашенко публічно розкрив плани Путіна на Білорусь

Лукашенко
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Джерело:  online.ua

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав стверджувати, що він та нелегітимний глава Кремля Володимир Путін мають намір зробити "процес білорусько-російської інтеграції незворотнім". Однак він додав, що це не буде відбуватися швидко.

Головні тези:

  • За словами Лукашенка, поглинення Білорусі Росією не відбудеться найближчим часом.
  • Диктатор прогнозує створення єдиного парламенту для Росії та Білорусі.

Лукашенко прогнозує поглинення Білорусі Росією

З заявою з цього приводу білоруський диктатор виступив 14 березня в російській Раді Федерацій.

Наша з вами історична місія — зробити процес білорусько-російської інтеграції незворотнім. Ми цей шлях пройдемо гідно, — цинічно заявив Олександр Лукашенко.

За словами останнього, поглинення Білорусі Росією не відбудеться "найближчим часом".

Коли Росія увійде в склад Білорусі, чи навпаки Білорусь увійде в склад Росії? Це навряд чи буде найближчим часом. І якщо ми будемо в цьому плані ломитися у відчинені двері, то ми погубимо усе, що ми зробили. Треба йти спокійно, крок за кроком, — додав білоруський диктатор.

Він також додав, що Росія і Білорусь нібито можуть прийти до єдиного парламенту, "якщо будуть готові".

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