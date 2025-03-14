Євросоюз хоче застосувати проти Угорщини "ядерний сценарій"
Категорія
Світ
Дата публікації

Євросоюз хоче застосувати проти Угорщини "ядерний сценарій"

Орбан
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Джерело:  Financial Times

Команда угорського лідера Віктора Орбана своїми заявами та діями спровокувала жорстку реакцію країн-членів Євросоюзу. Саботаж антиросійських санкцій та підтримки України з боку Угорщини призвели до того, що офіційний Брюссель налаштований позбавити країну права голосу.

Головні тези:

  • ЄС розглядає можливість позбавлення Угорщини права голосу, що може мати серйозні наслідки для країни та всього блоку.
  • Останні спроби Угорщини шантажувати інші країни ЄС підштовхують союз до жорстких рішень.

ЄС готовий до радикальних дій

Як вдалося дізнатися журналістам, європейські дипломати проводили дискусії з послом Угорщини в Брюсселі.

Що важливо розуміти, останній вимагав викреслити з санкційного списку російського олігарха Михаїла Фрідмана та ще сімох осіб.

Ба більше, як виявилося, команда Віктора Орбана погрожувала відмовитися підтримати продовження частини антиросійських санкцій ще на пів року.

Найбільше Євросоюз шокувала остання спроба Угорщини шантажувати решту країн, щоб отримати переваги для Росії. на цьому тлі у членів ЄС уже вривається терпець.

Багато посадовців знову відкрито обговорюють можливість застосування проти Угорщини процедури, передбаченої статтею 7 — ядерного сценарію позбавлення країни-члена права голосу, — але при цьому повністю усвідомлюють політичні виклики та наслідки такого кроку.

За словами інсайдерів, якщо Угорщина повторить свій шантаж у липні, коли будуть ухвалювати рішення про продовження економічних санкцій проти Росії, ЄС дійсно може ухвалити це жорстке рішення.

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