Канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон публично объявили, что не прекратят оказывать Украине военную помощь, невзирая на то, что российский диктатор Владимир Путин требует остановить все поставки.

Макрон и Шольц отбросили очередной ультиматум Путина

18 марта в Кремле заявили, что российский диктатор требует остановить поставки всей иностранной военной помощи Украине якобы для заключения соглашения о прекращении огня.

На это заявление сразу отреагировал канцлер ФРГ Олаф Щольц.

Мы оба согласны: Украина может полагаться на нас, Украина может полагаться на Европу, и мы их не подведем, — заявил немецкий лидер после встречи с президентом Франции. Поделиться

Он также добавил, что поддержка США "была и остается незаменимой".

Поэтому так важно, чтобы Вашингтон продолжал оказывать военную поддержку Украине. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Что важно понимать, 18 марта, во время переговоров с Дональдом Трампом, нелегитимный глава Кремля снова отверг идею 30-дневного прекращения огня.

Несмотря на это, он якобы согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.