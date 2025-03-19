Макрон и Шольц обратились к Украине после нового циничного требования Путина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон публично объявили, что не прекратят оказывать Украине военную помощь, невзирая на то, что российский диктатор Владимир Путин требует остановить все поставки.
Главные тезисы
- Европейские лидеры игнорируют ультиматум российского диктатора.
- Шольц отметил важность поддержки США для Украины и призвал продолжать поставки военной помощи.
Макрон и Шольц отбросили очередной ультиматум Путина
18 марта в Кремле заявили, что российский диктатор требует остановить поставки всей иностранной военной помощи Украине якобы для заключения соглашения о прекращении огня.
На это заявление сразу отреагировал канцлер ФРГ Олаф Щольц.
Он также добавил, что поддержка США "была и остается незаменимой".
Что важно понимать, 18 марта, во время переговоров с Дональдом Трампом, нелегитимный глава Кремля снова отверг идею 30-дневного прекращения огня.
Несмотря на это, он якобы согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.
Однако сразу после этого обещания Путина десятки российских дронов, а впоследствии и ракеты, в частности баллистические, атаковали мирные украинские города и села.
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