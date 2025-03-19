Макрон и Шольц обратились к Украине после нового циничного требования Путина
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Политика
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Макрон и Шольц обратились к Украине после нового циничного требования Путина

Макрон и Шольц отвергли очередной ультиматум Путина
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Источник:  NTV

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон публично объявили, что не прекратят оказывать Украине военную помощь, невзирая на то, что российский диктатор Владимир Путин требует остановить все поставки.

Главные тезисы

  • Европейские лидеры игнорируют ультиматум российского диктатора.
  • Шольц отметил важность поддержки США для Украины и призвал продолжать поставки военной помощи.

Макрон и Шольц отбросили очередной ультиматум Путина

18 марта в Кремле заявили, что российский диктатор требует остановить поставки всей иностранной военной помощи Украине якобы для заключения соглашения о прекращении огня.

На это заявление сразу отреагировал канцлер ФРГ Олаф Щольц.

Мы оба согласны: Украина может полагаться на нас, Украина может полагаться на Европу, и мы их не подведем, — заявил немецкий лидер после встречи с президентом Франции.

Он также добавил, что поддержка США "была и остается незаменимой".

Поэтому так важно, чтобы Вашингтон продолжал оказывать военную поддержку Украине.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Что важно понимать, 18 марта, во время переговоров с Дональдом Трампом, нелегитимный глава Кремля снова отверг идею 30-дневного прекращения огня.

Несмотря на это, он якобы согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Однако сразу после этого обещания Путина десятки российских дронов, а впоследствии и ракеты, в частности баллистические, атаковали мирные украинские города и села.

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