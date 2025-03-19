Россия совершила масштабную атаку на Украину после частичного "согласия" Путина прекратить огонь
Категория
Украина
Дата публикации

Россия совершила масштабную атаку на Украину после частичного "согласия" Путина прекратить огонь

Владимир Зеленский
пожар
Читати українською

18 марта российский диктатор Владимир Путин фактически отверг предложение США о 30-дневном прекращении огня во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Но он согласился воздержаться от атак по энергетической и инфраструктуре Украины. Несмотря на это, через несколько часов после фейкового приказа Путина об остановке атак, около 40 российских дронов начали воздушное нападение на Украину.

Главные тезисы

  • Зеленский подтвердил факт атак на гражданскую инфраструктуру и больницы в Украине, а также назвал пострадавшие от российских атак регионы.
  • Армия РФ атаковала энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области

Путин соврал о частичном прекращении огня

В ночь на 18 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру.

Он также официально подтвердил, что произошло прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах. РФ также била по городам Донецкой области.

Под удар врага попали Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровщина и Черкасская области.

Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы в ответ мир отверг любые попытки Путина затянуть войну.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Утром 19 марта также стало известно, что армия РФ атаковала энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области: вспыхнул пожар, есть обесточенные участки.

Кроме того, указано, что во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар.

Для тушения пожара на объекте отдан приказ о выезде пожарного поезда Укрзализныци. Работаем над восстановлением. К счастью без пострадавших, — сообщили в УЗ.

Фото: скриншот

В ночь на 19 марта еще одна больница в Сумской области потерпела разрушения из-за атаки российского беспилотника.

В результате обстрела Славянска пострадали трое гражданских, повреждены дома и транспорт.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это катастрофа. Как Путин обыграл сам себя в войне против Украины
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Что заставит Путина сесть за стол переговоров — объяснение Стармера
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
О чем договорились Трамп и Путин — заявление Белого дома
The White House
Известны результаты переговоров Трампа и Путина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?