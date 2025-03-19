Россия совершила масштабную атаку на Украину после частичного "согласия" Путина прекратить огонь

18 марта российский диктатор Владимир Путин фактически отверг предложение США о 30-дневном прекращении огня во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Но он согласился воздержаться от атак по энергетической и инфраструктуре Украины. Несмотря на это, через несколько часов после фейкового приказа Путина об остановке атак, около 40 российских дронов начали воздушное нападение на Украину.
Главные тезисы
- Зеленский подтвердил факт атак на гражданскую инфраструктуру и больницы в Украине, а также назвал пострадавшие от российских атак регионы.
- Армия РФ атаковала энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области
Путин соврал о частичном прекращении огня
В ночь на 18 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру.
Он также официально подтвердил, что произошло прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах. РФ также била по городам Донецкой области.
Под удар врага попали Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровщина и Черкасская области.
Утром 19 марта также стало известно, что армия РФ атаковала энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области: вспыхнул пожар, есть обесточенные участки.
Кроме того, указано, что во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар.
В ночь на 19 марта еще одна больница в Сумской области потерпела разрушения из-за атаки российского беспилотника.
В результате обстрела Славянска пострадали трое гражданских, повреждены дома и транспорт.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-