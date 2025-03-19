Россия совершила масштабную атаку на Украину после частичного "согласия" Путина прекратить огонь

18 марта российский диктатор Владимир Путин фактически отверг предложение США о 30-дневном прекращении огня во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Но он согласился воздержаться от атак по энергетической и инфраструктуре Украины. Несмотря на это, через несколько часов после фейкового приказа Путина об остановке атак, около 40 российских дронов начали воздушное нападение на Украину.

Путин соврал о частичном прекращении огня

В ночь на 18 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру.

Он также официально подтвердил, что произошло прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах. РФ также била по городам Донецкой области.

Под удар врага попали Киевская, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровщина и Черкасская области.

Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы в ответ мир отверг любые попытки Путина затянуть войну. Владимир Зеленский Президент Украины

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Утром 19 марта также стало известно, что армия РФ атаковала энергетическую систему железной дороги в Днепропетровской области: вспыхнул пожар, есть обесточенные участки.

Кроме того, указано, что во время ликвидации последствий враг нанес повторный удар.

Для тушения пожара на объекте отдан приказ о выезде пожарного поезда Укрзализныци. Работаем над восстановлением. К счастью без пострадавших, — сообщили в УЗ. Поделиться

Фото: скриншот

В ночь на 19 марта еще одна больница в Сумской области потерпела разрушения из-за атаки российского беспилотника.