О чем договорились Трамп и Путин — заявление Белого дома

Вечером 18 марта завершились переговоры американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Нелегитимный глава Кремля фактически отверг предложение США касательно 30-дневного прекращения огня, но согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.
Главные тезисы
- Путин выдвинул циничное требование относительно остановки мобилизации в Украине.
- Стороны также активно обсуждают налаживание отношений США и РФ.
Известны результаты переговоров Трампа и Путина
В первую очередь президент США и российский диктатор пришли к согласию в том, что мирные переговоры по завершению войны должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".
В Белом доме сообщили, что Трамп и Путин якобы хотят добиться продолжительного мира.
На этом фоне стороны пришли к выводу, что движение к миру "начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по внедрению морского перемирия в Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Также в центре внимания Трампа и Путина были отношения между США и Россией.
Следует также отметить, что во время переговоров Путин потребовал "остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ", а также цинично соврал о "варварских преступлениях" украинских воинов в Курской области.
Также диктатор анонсировал обмен пленных с Украиной в формате "175 на 175" 19 марта и возвращение Украине 23 тяжелораненых украинских военнослужащих.
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