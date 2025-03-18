Вечером 18 марта завершились переговоры американского лидера Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Нелегитимный глава Кремля фактически отверг предложение США касательно 30-дневного прекращения огня, но согласился воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Известны результаты переговоров Трампа и Путина

В первую очередь президент США и российский диктатор пришли к согласию в том, что мирные переговоры по завершению войны должны "начаться немедленно на Ближнем Востоке".

В Белом доме сообщили, что Трамп и Путин якобы хотят добиться продолжительного мира.

На этом фоне стороны пришли к выводу, что движение к миру "начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по внедрению морского перемирия в Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

Также в центре внимания Трампа и Путина были отношения между США и Россией.

Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между США и Россией имеет огромные преимущества. Это включает в себя огромные экономические соглашения и геополитическую стабильность после достижения мира, — сказано в заявлении Белого дома. Поделиться

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Следует также отметить, что во время переговоров Путин потребовал "остановки принудительной мобилизации в Украине и перевооружения ВСУ", а также цинично соврал о "варварских преступлениях" украинских воинов в Курской области.