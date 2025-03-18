Про що домовилися Трамп та Путін — заява Білого дому

Ввечері 18 березня завершилися перемовини американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Нелегітимний глава Кремля фактично відкинув пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.
Головні тези:
- Путін висунув цинічну вимогу щодо зупинки мобілізації в Україні.
- Сторони також активно обговорюють налагодження відносин США та РФ.
Відомі результати переговорів Трампа та Путіна
Насамперед президент США та російський диктатор дійшли згоди в тому, що мирні переговори щодо завершення війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".
У Білому домі повідомили, що Трамп та Путін нібито хочуть досягти тривалого миру.
На цьому тлі сторони дійшли висновку, що рух до миру "почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру".
Також у центрі уваги Трампа та Путіна були відносини між США та Росією.
Варто також зазначити, що під час перемовин Путін вимагав "зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ", а також цинічно збрехав про "варварські злочини" українських воїнів у Курській області.
Також диктатор анонсував обмін полонених з Україною у форматі "175 на 175" 19 березня та повернення Україні 23 важкопоранених українських військовослужбовців.
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