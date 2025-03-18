Про що домовилися Трамп та Путін — заява Білого дому

Ввечері 18 березня завершилися перемовини американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Нелегітимний глава Кремля фактично відкинув пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.

Відомі результати переговорів Трампа та Путіна

Насамперед президент США та російський диктатор дійшли згоди в тому, що мирні переговори щодо завершення війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

У Білому домі повідомили, що Трамп та Путін нібито хочуть досягти тривалого миру.

На цьому тлі сторони дійшли висновку, що рух до миру "почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру".

Також у центрі уваги Трампа та Путіна були відносини між США та Росією.

Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між США і Росією має величезні переваги. Це включає в себе величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру, — йдеться в заяві Білого дому. Поширити

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Варто також зазначити, що під час перемовин Путін вимагав "зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ", а також цинічно збрехав про "варварські злочини" українських воїнів у Курській області.