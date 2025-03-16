Британія оголосила план щодо введення миротворців в Україну

Британський лідер Кір Стармер під час зустрічі лідерів "коаліції охочих" ознайомив присутніх з планом щодо формування "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військових.
Головні тези:
- На зустрічі лідерів "коаліції охочих" отримано згоду "значно більшої кількості" країн для участі у миротворчій місії.
- Окрім того, близько 35 країн згодні надати зброю, логістичну та розвідувальну підтримку.
Що готова зробити Британія для підтримки України
Як вдалося дізнатися журналістам, остаточна кількість миротворчного контингенту для України, які готова надати Британія, точно буде перевищувати 10 тисяч солдат.
Ба більше, вказано, щоб під час зустрічі 15 березня у Лондоні Кір Стармер зміг заручитись підтримкою "значно більшої кількості" країн.
Що важливо розуміти, раніше лише три союзника Києва підтримували ідею введення своїх миротворчих військ в Україну.
Згідно з даними журналістів, мовиться про значну силу зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інший спосіб.
Кір Стармер офіційно підтвердив, що вже 20 березня у Британії зберуться військові посадовці для планування, яким чином можна підсилити майбутню "мирну угоду".
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