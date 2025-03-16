Британія оголосила план щодо введення миротворців в Україну

Британський лідер Кір Стармер під час зустрічі лідерів "коаліції охочих" ознайомив присутніх з планом щодо формування "миротворчого контингенту" для України чисельністю понад 10 тисяч військових.

Що готова зробити Британія для підтримки України

Як вдалося дізнатися журналістам, остаточна кількість миротворчного контингенту для України, які готова надати Британія, точно буде перевищувати 10 тисяч солдат.

Ба більше, вказано, щоб під час зустрічі 15 березня у Лондоні Кір Стармер зміг заручитись підтримкою "значно більшої кількості" країн.

Що важливо розуміти, раніше лише три союзника Києва підтримували ідею введення своїх миротворчих військ в Україну.

Загалом близько 35 країн на зустрічі в суботу погодилися надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку потенційній "миротворчій" місії. Тим не менш, очікується, що основну частину військ нададуть саме Британія та Франція. Поширити

Згідно з даними журналістів, мовиться про значну силу зі значною кількістю країн, які нададуть війська, і набагато більшою групою, яка зробить свій внесок в інший спосіб.