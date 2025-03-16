Сирський озвучив втрати армії РФ у 2025 році — відео

16 березня головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський офіційно оголосив, що загальні втрати російських загарбників у живій силі з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб.
Головні тези:
- Протягом понад трьох років війни бійці ЗСУ ліквідували близько 894 240 солдатів РФ.
- Ситуація на фронті залишається напруженою, однак знаходиться під контролем українських воїнів.
Армія РФ втрачає дедалі більше живої сили та зброї
За словами Олександра Сирського, завдяки злагодженій і професійній роботі українських воїнів загальні втрати російських загарбників у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 894240 (+1400) осіб,
танків — 10325 (+10) од,
бойових броньованих машин — 21478 (+20) од,
артилерійських систем — 24561 (+78) од,
РСЗВ — 1317 (+2) од,
засоби ППО — 1104 (+1) од,
літаків — 370 (+0) од,
гелікоптерів — 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29413 (+180),
крилаті ракети — 3121 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 40684 (+113) од,
спеціальна техніка — 3777 (+0)
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