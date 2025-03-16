Сирський озвучив втрати армії РФ у 2025 році — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський озвучив втрати армії РФ у 2025 році — відео

Олександр Сирський
Сирський

16 березня головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський офіційно оголосив, що загальні втрати російських загарбників у живій силі з початку 2025 року перевищили 100 тисяч осіб.

Головні тези:

  • Протягом понад трьох років війни бійці ЗСУ ліквідували близько 894 240 солдатів РФ.
  • Ситуація на фронті залишається напруженою, однак знаходиться під контролем українських воїнів.

Армія РФ втрачає дедалі більше живої сили та зброї

За словами Олександра Сирського, завдяки злагодженій і професійній роботі українських воїнів загальні втрати російських загарбників у живій силі з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб.

Дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість! Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Слава Україні!

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 894240 (+1400) осіб,

  • танків — 10325 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 21478 (+20) од,

  • артилерійських систем — 24561 (+78) од,

  • РСЗВ — 1317 (+2) од,

  • засоби ППО — 1104 (+1) од,

  • літаків — 370 (+0) од,

  • гелікоптерів — 331 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 29413 (+180),

  • крилаті ракети — 3121 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 40684 (+113) од,

  • спеціальна техніка — 3777 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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