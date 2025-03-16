Сырский озвучил потери армии РФ в 2025 году — видео

16 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский официально объявил, что общие потери российских захватчиков в живой силе с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек.
Главные тезисы
- В течение более трех лет войны бойцы ВСУ ликвидировали около 894 240 солдат РФ.
- Ситуация на фронте остается напряженной, но находится под контролем украинских воинов.
Армия РФ теряет все больше живой силы и оружия
По словам Александра Сырского, благодаря слаженной и профессиональной работе украинских воинов, общие потери российских захватчиков в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 894240 (+1400) человек,
танков — 10325 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 21478 (+20) ед,
артиллерийских систем — 24561 (+78) ед,
РСЗО — 1317 (+2) ед,
средства ПВО — 1104 (+1) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 331 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 29413 (+180),
крылатые ракеты — 3121 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 40684 (+113) ед,
специальная техника — 3777 (+0)
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