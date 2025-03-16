Сырский озвучил потери армии РФ в 2025 году — видео

16 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский официально объявил, что общие потери российских захватчиков в живой силе с начала 2025 года превысили 100 тысяч человек.

Армия РФ теряет все больше живой силы и оружия

По словам Александра Сырского, благодаря слаженной и профессиональной работе украинских воинов, общие потери российских захватчиков в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек.

Спасибо украинским воинам за профессиональную боевую работу и стойкость! Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта. Слава Украине! Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 894240 (+1400) человек,

танков — 10325 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 21478 (+20) ед,

артиллерийских систем — 24561 (+78) ед,

РСЗО — 1317 (+2) ед,

средства ПВО — 1104 (+1) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 29413 (+180),

крылатые ракеты — 3121 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40684 (+113) ед,

специальная техника — 3777 (+0)