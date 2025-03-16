Британия объявила план по введению миротворцев в Украину

Британский лидер Кир Стармер во время встречи лидеров "коалиции желающих" ознакомил присутствующих с планом формирования "миротворческого контингента" для Украины численностью более 10 тысяч военных.
Главные тезисы
- На встрече лидеров “коалиции желающих” получено согласие значительно большего количества стран для участия в миротворческой миссии.
- Кроме того, около 35 стран согласны дать оружие, логистическую и разведывательную поддержку.
Что готова сделать Великобритания для поддержки Украины
Как удалось узнать журналистам, окончательное количество миротворческого контингента для Украины, готовых предоставить Британия, точно будет превышать 10 тысяч солдат.
Более того, указано, чтобы во время встречи 15 марта в Лондоне Кир Стармер смог заручиться поддержкой "значительно большего количества" стран.
Что важно понимать, ранее только три союзника Киева поддерживали идею введения своих миротворческих войск в Украину.
Согласно данным журналистов, речь идет о значительной силе со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая внесет свой вклад другим способом.
Кир Стармер официально подтвердил, что уже 20 марта в Британии соберутся военные чиновники для планирования, каким образом можно усилить предстоящее "мирное соглашение".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-