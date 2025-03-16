Британия объявила план по введению миротворцев в Украину

Британский лидер Кир Стармер во время встречи лидеров "коалиции желающих" ознакомил присутствующих с планом формирования "миротворческого контингента" для Украины численностью более 10 тысяч военных.

Что готова сделать Великобритания для поддержки Украины

Как удалось узнать журналистам, окончательное количество миротворческого контингента для Украины, готовых предоставить Британия, точно будет превышать 10 тысяч солдат.

Более того, указано, чтобы во время встречи 15 марта в Лондоне Кир Стармер смог заручиться поддержкой "значительно большего количества" стран.

Что важно понимать, ранее только три союзника Киева поддерживали идею введения своих миротворческих войск в Украину.

В общей сложности около 35 стран на встрече в субботу согласились оказать оружие, логистическую и разведывательную поддержку потенциальной "миротворческой" миссии. Тем не менее, ожидается, что основную часть войск предоставит Британия и Франция. Поделиться

Согласно данным журналистов, речь идет о значительной силе со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая внесет свой вклад другим способом.