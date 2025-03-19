Росія здійснила масштабну атаку на Україну після часткової "згоди" Путіна припинити вогонь

18 березня російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Але натомість він згодився утриматись від атак по енергетичній та інфраструктурі України. Попри це, за кілька годин після фейкового наказу Путіна щодо зупинення атак, близько 40 російських дронів розпочали повітряний напад на Україну.

Путін збрехав про часткове припинення вогню

Уночі 18 березня український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія атакує цивільну інфраструктуру.

Він також офіційно підтвердив, що відбулося пряме влучання “шахеда” у лікарню в Сумах. РФ також била по містах Донецької області.

Під удар ворога потрапили Київщина, Житомирщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну. Володимир Зеленський Президент України

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Вранці 19 березня також стало відомо, що армія РФ атакувала енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області: спалахнула пожежа, є знеструмлені ділянки.

Окрім того, вказано, що під час ліквідації наслідків ворог здійснив повторний удар.

Для гасіння пожежі на об’єкті віддано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Працюємо над відновленням. На щастя без постраждалих, — повідомили в УЗ. Поширити

Фото: скриншот

У ніч на 19 березня ще одна лікарня в Сумській області зазнала руйнувань через атаку російського безпілотника.