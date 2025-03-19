Росія здійснила масштабну атаку на Україну після часткової "згоди" Путіна припинити вогонь

18 березня російський диктатор Володимир Путін фактично відкинув пропозицію США щодо 30-денного припинення вогню під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом. Але натомість він згодився утриматись від атак по енергетичній та інфраструктурі України. Попри це, за кілька годин після фейкового наказу Путіна щодо зупинення атак, близько 40 російських дронів розпочали повітряний напад на Україну.
Головні тези:
- Зеленський підтвердив факт атак на цивільну інфраструктуру та лікарні в Україні, а також назвав регіони, які постраждали від російських атак.
- Армія РФ атакувала енергетичну систему залізниці в Дніпропетровській області.
Путін збрехав про часткове припинення вогню
Уночі 18 березня український лідер Володимир Зеленський заявив, що Росія атакує цивільну інфраструктуру.
Він також офіційно підтвердив, що відбулося пряме влучання “шахеда” у лікарню в Сумах. РФ також била по містах Донецької області.
Під удар ворога потрапили Київщина, Житомирщина, Сумщина, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Черкащина.
Вранці 19 березня також стало відомо, що армія РФ атакувала енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області: спалахнула пожежа, є знеструмлені ділянки.
Окрім того, вказано, що під час ліквідації наслідків ворог здійснив повторний удар.
У ніч на 19 березня ще одна лікарня в Сумській області зазнала руйнувань через атаку російського безпілотника.
Внаслідок обстрілу Слов’янська постраждали троє цивільних, пошкоджено будинки та транспорт.
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