Канцлер ФРН Олаф Шольц та французький лідер Емманюель Макрон публічно оголосили, що не припинять надавати Україні військову допомогу, попри те, що російський диктатор Володимир Путін вимагає зупинити всі постачання.

Макрон і Шольц відкинули черговий ультиматум Путіна

18 березня у Кремлі заявили, що російський диктатор вимагає зупинити постачання всієї іноземної військової допомоги Україні нібито для укладення угоди про припинення вогню.

На цю заяву одразу відреагував канцлер ФРН Олаф Щольц.

Ми обидва згодні: Україна може покладатися на нас, Україна може покладатися на Європу, і ми їх не підведемо, — заявив німецький лідер після зустрічі з президентом Франції. Поширити

Він також додав, що підтримка США “була і залишається незамінною".

Тому так важливо, щоб Вашингтон також продовжував надавати військову підтримку Україні. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Що важливо розуміти, 18 березня, під час переговорів з Дональдом Трампом, нелегітимний глава Кремля знову відкинув ідею 30-денного припинення вогню.

Попри це він нібито погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України.