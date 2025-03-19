ГУР влаштувало гучну "бавовну" в окупованому Криму — відео

Протягом останніх кількох днів Головне управління розвідки України завдавало потужних ударів по військових об'єктах російських загарбників в тимчасово окупованому Криму. Воїни ГУР успішно уразили ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер.

Нові результати роботи ГУР у Криму

Воєнна розвідка України звертає увагу на те, що дороговартісні російські системи знову не змогли відбити потужні атаки воїнів ГУР МО України.

Завдяки цьому розвідники вкотре змогли провести успішну демілітаризацію півострова й уразити чимало ворожих радіолокаційних станцій (РЛС):

● 48Я6-К1 “Подльот” (2шт);

● 1Л125”Ніобій-СВ” (2шт);

● 39Н6 “Каста 2Е2” (3шт);

● 9С19 “Імбірь”;

● “Нєбо-СВ”;

● С-300ВМ;

● “Нєбо-М”;

● 59Н6-Е “Протівнік-ГЕ”;

● БРЛС “Мис”.

Окрім того, вказано, що воїни ГУР поцілили у пускову установку С-300СВ, командні пункти РЛС “СТ-68” та РЛС 39Н6 “Каста 2Е2”, 3 московитські зенітні ракетно-гарматні комплекси “Панцирь-С1”, транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир “фьодор урюпін” та вертоліт Мі-8 армії РФ.