Три роки боротьби. У ГУР привітали легіон «Свобода Росії» з подвійною річницею
Категорія
Україна
Дата публікації

Три роки боротьби. У ГУР привітали легіон «Свобода Росії» з подвійною річницею

ГУР
ЛСР

Головне управління розвідки привітало легіон “Свобода Росії” з третьою річницею створення та нагадало про торішній рейд територією РФ. 

Головні тези:

  • Легіон «Свобода Росії» відзначив третю річницю своєї діяльності у спротиві путінському режиму.
  • За три роки існування легіону відбулося багато успішних операцій на території Росії та у взаємодії з ГУР МО України.
  • Легіон сформувався громадянами Росії, які підтримали Україну у боротьбі за свободу та незалежність.

У ГУР привітали легіон «Свобода Росії» з подвійною річницею

Легіон «Свобода Росії» три роки продовжує спротив путінському режиму, нагадує ГУР.

Рік тому, 12 березня 2024 року, Легіон у співпраці з іншими російськими добровольчими підрозділами провів найбільшу на той день військову операцію на території РФ.

Легіон «Свобода Росії» утворився за два роки до того — 10 березня 2022 року. Він був створений громадянами держави-агресора, які усвідомили злочинну природу московитського вторгнення та стали на бік України в її боротьбі за незалежність.

З весни 2022 року легіонери виконують бойові завдання на передовій, постійно збільшуючи свою чисельність і вдосконалюючи тактику. Підрозділ брав участь у боях на Бахмутському, Харківському, Сумському напрямках та на півдні України.

Окрім фронтових операцій, у взаємодії з ГУР МО України, легіон здійснив низку резонансних диверсій на території держави-агресора. Зокрема бійці легіону вивели з ладу корабель «Сєрпухов», підірвали штаб офіцерів батальйону «ШтормZ» та регулярно завдають ударів по логістичних каналах ворога.

Боротьба триває, і легіон продовжує свій шлях до свободи. Вітаємо побратимів з подвійною річницею!

Нагадаємо, стрічка "Крах диктатури слова" від українського незалежного медіа та відеопродакшна Online.UA є журналістським дослідженням мотивації громадян Росії, які з початку повномасштабного вторгнення РФ стали на захист України.

Команда Online.UA поспілкувалася з бійцями ЛСР на передовій та дізналася про їхні найближчі плани, бажання та мрії.

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