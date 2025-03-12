Три роки боротьби. У ГУР привітали легіон «Свобода Росії» з подвійною річницею

Головне управління розвідки привітало легіон “Свобода Росії” з третьою річницею створення та нагадало про торішній рейд територією РФ.

У ГУР привітали легіон «Свобода Росії» з подвійною річницею

Легіон «Свобода Росії» три роки продовжує спротив путінському режиму, нагадує ГУР.

Рік тому, 12 березня 2024 року, Легіон у співпраці з іншими російськими добровольчими підрозділами провів найбільшу на той день військову операцію на території РФ.

Легіон «Свобода Росії» утворився за два роки до того — 10 березня 2022 року. Він був створений громадянами держави-агресора, які усвідомили злочинну природу московитського вторгнення та стали на бік України в її боротьбі за незалежність.

З весни 2022 року легіонери виконують бойові завдання на передовій, постійно збільшуючи свою чисельність і вдосконалюючи тактику. Підрозділ брав участь у боях на Бахмутському, Харківському, Сумському напрямках та на півдні України. Поширити

Окрім фронтових операцій, у взаємодії з ГУР МО України, легіон здійснив низку резонансних диверсій на території держави-агресора. Зокрема бійці легіону вивели з ладу корабель «Сєрпухов», підірвали штаб офіцерів батальйону «ШтормZ» та регулярно завдають ударів по логістичних каналах ворога.

Боротьба триває, і легіон продовжує свій шлях до свободи. Вітаємо побратимів з подвійною річницею!

Нагадаємо, стрічка "Крах диктатури слова" від українського незалежного медіа та відеопродакшна Online.UA є журналістським дослідженням мотивації громадян Росії, які з початку повномасштабного вторгнення РФ стали на захист України.

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