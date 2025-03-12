Три года борьбы. У ГУР поздравили легион «Свобода России» с двойной годовщиной

Главное управление разведки поздравило легион "Свобода России" с третьей годовщиной создания и напомнило о прошлогоднем рейде по территории РФ.
Главные тезисы
- Легион «Свобода России» отметил третью годовщину сопротивления путинскому режиму и воздействия на территории России.
- За три года существования легиона было проведено много успешных операций во взаимодействии с ГУР МО Украины.
- Бойцы легиона совершили ряд резонансных диверсий на территории России, демонстрируя решимость в борьбе за свободу и независимость.
У ГУР поздравили легион «Свобода России» с двойной годовщиной
Легион "Свобода России" три года продолжает сопротивление путинскому режиму, напоминает ГУР.
Год назад, 12 марта 2024 года, Легион в сотрудничестве с другими российскими добровольческими подразделениями провел самую крупную в тот день военную операцию на территории РФ.
Легион «Свобода России» образовался за два года до этого — 10 марта 2022 года. Он был создан гражданами государства-агрессора, осознавших преступную природу московитского вторжения и вставших на сторону Украины в ее борьбе за независимость.
Кроме фронтовых операций, во взаимодействии с ГУР МО Украины, легион совершил ряд резонансных диверсий на территории государства-агрессора. В частности, бойцы легиона вывели из строя корабль «Серпухов», взорвали штаб офицеров батальона «ШтормZ» и регулярно наносят удары по логистическим каналам врага.
Борьба продолжается и легион продолжает свой путь к свободе. Поздравляем собратьев с двойной годовщиной!
Напомним, фильм "Крах диктатуры слова" от украинского независимого медиа и видеопродакшна Online.UA является журналистским исследованием мотивации граждан России, которые с начала полномасштабного вторжения РФ встали в защиту Украины.
Команда Online.UA пообщалась с бойцами ЛСР на передовой и узнала об их ближайших планах, желаниях и мечтах.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-