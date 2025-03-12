Три года борьбы. У ГУР поздравили легион «Свобода России» с двойной годовщиной

Главное управление разведки поздравило легион "Свобода России" с третьей годовщиной создания и напомнило о прошлогоднем рейде по территории РФ.

У ГУР поздравили легион «Свобода России» с двойной годовщиной

Легион "Свобода России" три года продолжает сопротивление путинскому режиму, напоминает ГУР.

Год назад, 12 марта 2024 года, Легион в сотрудничестве с другими российскими добровольческими подразделениями провел самую крупную в тот день военную операцию на территории РФ.

Легион «Свобода России» образовался за два года до этого — 10 марта 2022 года. Он был создан гражданами государства-агрессора, осознавших преступную природу московитского вторжения и вставших на сторону Украины в ее борьбе за независимость.

С весны 2022 легионеры выполняют боевые задания на передовой, постоянно увеличивая свою численность и совершенствуя тактику. Подразделение участвовало в боях на Бахмутском, Харьковском, Сумском направлениях и на юге Украины. Поделиться

Кроме фронтовых операций, во взаимодействии с ГУР МО Украины, легион совершил ряд резонансных диверсий на территории государства-агрессора. В частности, бойцы легиона вывели из строя корабль «Серпухов», взорвали штаб офицеров батальона «ШтормZ» и регулярно наносят удары по логистическим каналам врага.

Борьба продолжается и легион продолжает свой путь к свободе. Поздравляем собратьев с двойной годовщиной!

Напомним, фильм "Крах диктатуры слова" от украинского независимого медиа и видеопродакшна Online.UA является журналистским исследованием мотивации граждан России, которые с начала полномасштабного вторжения РФ встали в защиту Украины.

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